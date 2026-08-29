افزایش تنش در کاخ سفید؛ خشم ترامپ در سایه جنگ ایران و اختلافات داخلی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مگی هابرمن، خبرنگار نیویورکتایمز و از چهرههای شناختهشده در پوشش اخبار ترامپ، مدعی شده است که رئیسجمهور آمریکا در روابط خود با کارکنان کاخ سفید شرایط مطلوبی ندارد و در هفتههای اخیر بیش از گذشته دچار عصبانیت شده و دیگران را مورد حمله قرار میدهد.
هابرمن همچنین از تمایل گسترده شماری از کارکنان دولت ترامپ برای ترک سمتهای خود خبر داده است.
با این حال، دیویس انگل، سخنگوی کاخ سفید، این ارزیابیها را رد کرده و هابرمن را به تمرکز بیش از حد بر ترامپ و تلاش برای حفظ جایگاه رسانهای خود متهم کرده است.
در همین حال، ادامه جنگ با ایران بر تنشهای داخلی کاخ سفید افزوده است. روزنامه واشنگتنپست گزارش داده که ترامپ در کمپ دیوید با پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، درباره کاهش ذخایر مهمات این کشور و محدودیتهای احتمالی آن برای گزینههای نظامی در جنگ گفتوگو و نسبت به وضعیت موجود ابراز نارضایتی کرده است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که کاخ سفید با تغییرات و جابهجاییهای متعدد در میان مقامهای ارشد دولت مواجه بوده است.
گزارشها همچنین از تنش درباره برخی مقامها، از جمله کش پاتل، رئیس افبیآی، و نارضایتیهایی پیرامون ناتالی هارب، دستیار نزدیک ترامپ، حکایت دارد؛ مجموعهای از تحولات که تصویری از افزایش فشارهای داخلی بر دولت ترامپ در میانه جنگ و چالشهای سیاسی پیشرو ارائه میکند.
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