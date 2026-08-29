به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت میلاد با سعادت حضرت خاتم‌الانبیا(ص) مراسم با شکوهی با حضور اعضای شورای علمای شیعه افغانستان، علما و بزرگان شیعه، مسئولان حکومت و سایر اقشار جامعه، روز جمعه (۶ شهریور) در مسجد الزهرا(س) در منطقه غرب کابل برگزارشد.

در این مراسم شماری از علمای شیعه از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین عالمی بلخی، عضو ارشد شورای علما و همچنین نورالحق انور رییس اداره امور حکومت طالبان به سخنرانی پرداخته و با استفاده از این فرصت پیرامون مشکلات و پاسخ‌دهی به مطالبات جامعه تشیع اظهار نظر کردند.

حجت‌الاسلام عالمی بلخی در سخنرانی خود با اشاره به مطالبات شیعیان و احوال شخصیه اهل تشیع بیان داشت که حکومت طالبان تاکنون به خواسته‌های جامعه تشیع پاسخ نداده است.

مسئول دبیرخانه شورای علمای شیعه افغانستان در خصوص تشکیل حکومت فراگیر و ادغام نخبگان شیعه در حکومت اظهار کرد که جامعه تشیع را در حکومت شریک سازد و همچنان می‌بایست برای رسیدگی به مشکلات شیعیان یک کمیته ویژه از سوی حکومت طالبان تشکیل شود.

در ادامه این مراسم، نورالحق انور، رییس اداره امور حکومت طالبان به سخنان عالمی بلخی و طرح مطالبات جامعه تشیع واکنش نشان داد.

وی تأکید کرد که این مطالبات و خواسته‌های مردم اثری از دوران جمهوریت است که می‌گوید در حکومت باید هرکسی بر اساس تمایل خود نقش داشته باشد و با این روش میان مردم انجام تقسیمات را عملی کند؛ در حالی‌که این سیستم در نظام‌های گذشته وجود داشت و نتیجه‌ای جز نفرت و ایجاد مشکلات، چیز دیگری در پی نداشت.

این مقام ارشد طالبان در خصوص حکومت همه‌شمول خاطرنشان ساخت که هیچ نمونه‌ای از این حکومت در کشورهای جهان وجود ندارد و کسی هم نمی‌تواند چنین حکومتی را تعریف کند.

آقای انور به صراحت گفت که نظام کنونی افغانستان آزاد و در تصمیم‌گیری‌های خود مستقلانه عمل می‌کند، نه در کشورهای دیگری مداخله می‌کند و نه اجازه چنین مداخله‌ای را می‌دهد.

او با بیان این‌که طالبان حضور اهل تشیع در حکومت را نفی نمی‌کند، خاطرنشان ساخت که در این راستا قدم‌هایی برداشته شده اما بسیاری از این موضوع سواستفاده کرده تا به ایجاد اختلاف دامن بزنند.

رییس اداره امور حکومت طالبان افزود که در نظام فعلی افغانستان هیچ کسی حق ظلم بر شیعیان ندارد و اگر کسی هم اتهام و حرف‌های ناشایست در قبال جامعه تشیع می‌زند، برخواسته از دیدگاه شخصی خودش است و حکومت طالبان چنین نظری ندارد.

در این مراسم که به میزبانی شورای علمای شیعه افغانستان برگزار شد، استاد اکبری، معاون شورای علمای شیعه و محمدعلی اخلاقی، رئیس کمیسیون عالی شیعیان افغانستان نیز به بیان نظرات خود پرداختند.

شایان ذکر است، برگزار کنندگان مراسم از برخی مقام‌های ارشد طالبان از جمله ملا حسن آخوند، رئیس‌الوزرای حکومت دعوت کرده بودند، اما از این بین فقط رئیس اداره امور در مجلس حاضر شد.

..............

پایان پیام/