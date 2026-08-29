به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «فاطمه چوپانی» معاون اجرایی بنیاد بینالمللی آبشار عاطفهها در مراسم رزمایش جهیزیه مهر نبوی که ظهر امروز در میدان آزادی تهران برگزار شد، از اهدای بیش از ۴۰۰ سری کمکجهیزیه به زوجهای جوان در استانهای کمبرخوردار کشور خبر داد و گفت: این اقدام در راستای سنت سالانه بنیاد و با مشارکت خیرین انجام میشود.
وی اظهار کرد: بنیاد بینالمللی خیریه آبشار عاطفهها طبق سنوات هر ساله برای زوجهای جوانی که در سراسر کشور ازدواج کردهاند و قصد آغاز زندگی مشترک و عزیمت به خانه بخت را دارند، اقدام به اهدای کمکجهیزیه میکند.
چوپانی افزود: این رسم و برنامه نیکوکارانه در سراسر کشور و در تمامی نمایندگیهای بنیاد آبشار عاطفهها برقرار است و هرساله با مشارکت خیرین، کمکهای مختلفی در این زمینه به زوجهای جوان ارائه میشود.
وی ادامه داد: بنیاد آبشار عاطفهها در استان تهران، با توجه به اینکه قرارگاه محرومیتزدایی این بنیاد محسوب میشود، بیش از ۴۰۰ سری کمکجهیزیه را برای استانهای کمبرخوردار کشور ارسال میکند.
معاون اجرایی بنیاد بینالمللی آبشار عاطفهها گفت: این کمکجهیزیهها برای استانهایی همچون کرمانشاه، کردستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و دیگر استانهای کمبرخوردار کشور در نظر گرفته شده است تا زوجهای جوان این مناطق نیز بتوانند با حمایت خیرین زندگی مشترک خود را آغاز کنند.
وی با قدردانی از خیرین تهرانی اظهار کرد: خیرین بنیاد آبشار عاطفهها تنها به فکر همشهریان خود نیستند، بلکه دغدغه هموطنان عزیز در نقاط محروم کشور را نیز دارند و در این مسیر مشارکت و همراهی گستردهای داشتهاند.
چوپانی درباره اقلام موجود در این جهیزیهها گفت: این اقلام شامل وسایل اساسی و اولیه مورد نیاز یک زوج جوان برای آغاز زندگی است که از جمله آنها میتوان به اجاق گاز، فرش، ماشین لباسشویی، بخاری و دیگر لوازم ضروری اشاره کرد.
وی افزود: ارزش ریالی هر سری از این اقلام بیش از ۷۰ میلیون تومان است و نکته مهم این است که تمامی کالاهایی که با کمک خیرین بنیاد آبشار عاطفهها تهیه و اهدا شدهاند، تولید داخل هستند.
معاون اجرایی بنیاد بینالمللی آبشار عاطفهها تأکید کرد: حمایت از تولیدات داخلی کشور عزیزمان ایران اسلامی نیز از رویکردهای مورد توجه بنیاد در تهیه و اهدای این اقلام است.
برگزاری جشن ازدواج همزمان با اهدای جهیزیه
چوپانی با اشاره به رویکرد فرهنگی برنامههای بنیاد آبشار عاطفهها اظهار کرد: برنامه اهدای جهیزیه امسال با توجه به هفته وحدت و میلاد پیامبر رحمت(ص) برگزار میشود و زوجهای جوان نیز در این مراسم حضور پیدا میکنند.
وی ادامه داد: در کنار اهدای جهیزیه، برای این زوجهای جوان جشن عروسی مختصری نیز برگزار میشود تا این عزیزان با خاطرهای شیرین و با حمایت خیرین، زندگی مشترک خود را آغاز کنند و به خانه بخت عزیمت کنند.
اهدای لوازمالتحریر به دانشآموزان مناطق کمبرخوردار
معاون اجرایی بنیاد بینالمللی آبشار عاطفهها با اشاره به برنامههای پیش روی این بنیاد گفت: فعالیتهای بنیاد تنها به اهدای جهیزیه محدود نمیشود و در برنامه پیش رو، اهدای لوازمالتحریر به استانهای کمبرخوردار کشور نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: این لوازمالتحریر به دانشآموزان مستعدی که تحت حمایت بنیاد آبشار عاطفهها هستند، اهدا خواهد شد تا در مسیر تحصیل و پیشرفت علمی از حمایتهای لازم برخوردار باشند.
خدمترسانی به مردم در شرایط بحرانی و دوران جنگ
چوپانی همچنین با اشاره به فعالیتهای بنیاد در دوران بحران کشور و جنگ رمضان گفت: در این مدت، خیرین عزیز حمایتهای بسیار خوبی از بنیاد داشتند و ما توانستیم با استفاده از این حمایتها در طول بیش از ۷۰ روز، اقدامات گستردهای را برای خدمترسانی انجام دهیم.
وی ادامه داد: پس از آن و در فروردینماه نیز ایستگاهها و در واقع آشپزخانههایی در سراسر کشور و بهویژه در استان تهران راهاندازی شد و در این مراکز برای رزمندگان عزیزی که از ایران اسلامی دفاع میکردند، غذای گرم طبخ و توزیع شد.
معاون اجرایی بنیاد بینالمللی آبشار عاطفهها افزود: همچنین در رزمایشهای شبانه که هماکنون نیز دایر و در حال برگزاری است، خدماترسانی به مردم و خانوادههای نیازمند را دنبال میکنیم تا بتوانیم به بهترین نحو ممکن در خدمت خانوادههای ایران اسلامی باشیم.
حمایت از ایتام، زنان سرپرست خانوار و بیماران نیازمند
وی با اشاره به فعالیت مددکاران اجتماعی بنیاد آبشار عاطفهها اظهار کرد: خانوادههای نیازمند از طریق مددکاران اجتماعی شناسایی میشوند. مددکاران اجتماعی بنیاد از افراد کارآزموده و آشنا با این حوزه هستند و خانوادههایی را که نیازمند حمایت هستند، شناسایی و به بنیاد معرفی میکنند.
چوپانی ادامه داد: این خانوادهها شامل ایتام، زنان سرپرست خانوار و خانوادههایی است که در حوزه درمان با مشکلات و نیازهای جدی مواجه هستند.
وی گفت: بنیاد آبشار عاطفهها کمکهای قابل توجهی در زمینه دارو و درمان، انجام عملهای جراحی و دیگر نیازهای درمانی به این خانوادهها ارائه میکند.
معاون اجرایی بنیاد بینالمللی آبشار عاطفهها افزود: در مورد ایتام نیز برای هر یتیم، حامی مشخص میشود و به صورت ماهیانه مبلغی برای آنان واریز میشود؛ بهگونهای که ماهیانه بیش از سه میلیون تومان برای هر کودک یتیم اختصاص پیدا میکند و این حمایتها در سراسر کشور انجام میشود.
اعتمادسازی میان خیرین و بنیاد آبشار عاطفهها
چوپانی با اشاره به فعالیتهای بنیاد در استان تهران گفت: در استان تهران توانستهایم بیش از یک میلیون نفر خیر را شناسایی و نسبت به فعالیتهای بنیاد برای آنها شفافسازی کنیم و زمینه اعتمادسازی و حمایت آنان از بنیاد آبشار عاطفهها را فراهم کنیم.
وی از خیرین این بنیاد تقدیر و تشکر کرد و گفت: خیرین تنها به فکر همشهریان و هماستانیهای خود در تهران نبودهاند، بلکه به فکر دیگر هموطنان عزیز در نقاط محروم کشور نیز بوده و در این زمینه کمکهای ارزشمندی ارائه کردهاند.
حمایت از خانوادههای جنگزده
معاون اجرایی بنیاد بینالمللی آبشار عاطفهها در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات این بنیاد در اوایل جنگ رمضان اظهار کرد: در اسفندماه و فروردینماه، بنیاد ابتدا از خانوادههای خودِ آبشار عاطفهها که در جریان جنگ دچار آسیب و مشکلات شده بودند، حمایت کرد.
وی افزود: در این زمینه، اقداماتی از جمله کمک برای تعمیرات مسکن خانوادههای جنگزده، اهدای مواد غذایی و تأمین دیگر نیازهای ضروری آنان انجام شد.
چوپانی ادامه داد: علاوه بر این اقدامات، هماکنون نیز در استان هرمزگان و استان خوزستان کمکرسانیهای گسترده و شایانی برای خانوادهها و مردم نیازمند این مناطق در حال انجام است.
.......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما