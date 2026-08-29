به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت روابط بین‌الملل و همکاری آفریقای جنوبی اعلام کرد این پرونده بر اساس ماده ۱۱ مصوبه دیوان بین‌المللی دادگستری درباره رویه‌های قضایی داخلی این نهاد ارائه شده است.

این وزارتخانه تأکید کرد که تصمیمات مربوط به اقدامات موقت دیوان برای اسرائیل الزام‌آور است، اما به گفته آن، تل‌آویو تاکنون به این دستورات پایبند نبوده است.

در این بیانیه همچنین نسبت به وضعیت فلسطینیان در نوار غزه ابراز نگرانی شده و آمده است که بازماندگان جنگ با آسیب‌های بیشتر مواجه‌اند و در مناطق هرچه محدودتر، در شرایط دشوار و غیرقابل تحمل زندگی می‌کنند.

آفریقای جنوبی اعلام کرده است که برای تضمین اجرای کامل و فوری تصمیمات دیوان، از تمامی ابزارهای در دسترس خود استفاده خواهد کرد.

آفریقای جنوبی در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ شکایتی را علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح و این رژیم را به نقض کنوانسیون منع و مجازات نسل‌کشی مصوب ۱۹۴۸ متهم کرد.

این کشور با اشاره به وخامت شرایط انسانی در غزه، خواستار صدور اقدامات موقت برای حمایت از حقوق فلسطینیان شد.

دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در ژانویه، مارس و مه ۲۰۲۴ در سه مرحله، مجموعه‌ای از اقدامات موقت را صادر کرد و از اسرائیل خواست اقدامات لازم برای جلوگیری از ارتکاب اعمال مشمول کنوانسیون نسل‌کشی و جلوگیری از نابودی حقوق فلسطینیان تا زمان صدور حکم نهایی را اتخاذ کند.

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