تناقضات ترامپ؛ میلی به پایان سریع جنگ ندارم، بر ادامه فشار بر ایران تاکید دارم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، برخلاف وعده‌های پیشین دونالد ترامپ درباره کوتاه بودن این درگیری، وارد ششمین ماه خود شده است؛ مسئله‌ای که رئیس‌جمهور آمریکا را با پرسش‌هایی درباره تحقق اهداف اعلام‌شده و آینده جنگ مواجه کرده است.

ترامپ پیش‌تر از پایان سریع جنگ سخن گفته بود، اما اکنون مواضع او تغییر کرده و تأکید می‌کند که برای پایان دادن به درگیری عجله‌ای ندارد.

او همچنین مدعی شده است که ایران در شرایط دشواری قرار دارد و توانمندی‌های محدودی دارد، در حالی که تهران همچنان به مقاومت و ادامه مقابله با فشارهای آمریکا ادامه می‌دهد.

در همین حال، دولت آمریکا از تغییر تمرکز خود از عملیات نظامی به افزایش فشار اقتصادی علیه ایران خبر داده است. بر اساس این رویکرد، واشنگتن تلاش دارد با اعمال تحریم‌های بیشتر و تهدید کشورها و نهادهایی که با تهران مبادلات اقتصادی دارند، فشار بر اقتصاد ایران را افزایش دهد.

ادامه جنگ همچنین نگرانی‌هایی را درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا ایجاد کرده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که طولانی شدن درگیری می‌تواند بر آمادگی نظامی واشنگتن در سایر مناطق جهان تأثیر بگذارد.

از سوی دیگر، هزینه جنگ برای آمریکا افزایش یافته و ادامه آن می‌تواند بر وضعیت سیاسی جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر تأثیرگذار باشد.

تنگه هرمز نیز همچنان یکی از مهم‌ترین نقاط این بحران است. اگرچه ترامپ مدعی شده این گذرگاه راهبردی باز است، اما شمار کشتی‌هایی که از آن عبور می‌کنند، در مقایسه با دوره پیش از جنگ به میزان چشمگیری کاهش یافته است.

این وضعیت می‌تواند پیامدهایی برای بازار جهانی انرژی و اقتصاد کشورهای وابسته به صادرات نفت و گاز منطقه داشته باشد.

ترامپ در عین حال بارها مدعی شده عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل توانمندی‌های نظامی ایران را به‌شدت تضعیف کرده است.

با این حال، تحلیلگران معتقدند ایران با وجود آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم‌های چند دهه گذشته، تجربه قابل توجهی در سازگاری با فشارهای اقتصادی دارد و توانسته شبکه‌هایی برای صادرات نفت و انجام مبادلات مالی ایجاد کند.

برخی کارشناسان همچنین هشدار داده‌اند که واشنگتن ممکن است میزان اراده و توانایی ایران برای تحمل فشارها را دست‌کم گرفته باشد؛ موضوعی که می‌تواند محاسبات دولت ترامپ درباره دستیابی به یک نتیجه سیاسی از طریق افزایش فشار اقتصادی را با چالش مواجه کند.

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