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ترکیه دارندگان گذرنامه دیپلماتیک سوریه را از دریافت روادید معاف کرد

۷ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۲
کد مطلب: 1858592
ترکیه دارندگان گذرنامه دیپلماتیک سوریه را از دریافت روادید معاف کرد

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با صدور فرمانی دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک سوریه را از دریافت روادید ورود به این کشور معاف کرد؛ این معافیت علاوه بر مأموریت‌های رسمی، سفرهای گردشگری و ترانزیتی را نیز شامل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه رسمی ترکیه روز جمعه فرمان ریاست‌جمهوری این کشور درباره معافیت دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک سوریه از روادید ورود به ترکیه را منتشر کرد.

این فرمان که به امضای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، رسیده است، اتباع سوری دارای گذرنامه دیپلماتیک را در صورت اعزام و انجام مأموریت در ترکیه، از دریافت روادید معاف می‌کند.

بر اساس این تصمیم، دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک سوریه برای سفر به ترکیه با اهداف گردشگری یا عبور از این کشور نیز نیازی به دریافت روادید نخواهند داشت.

مدت اقامت مشمولان این معافیت در سفرهای گردشگری و ترانزیتی، حداکثر ۹۰ روز در هر دوره ۱۸۰ روزه تعیین شده است.

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