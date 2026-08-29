ترکیه دارندگان گذرنامه دیپلماتیک سوریه را از دریافت روادید معاف کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه رسمی ترکیه روز جمعه فرمان ریاستجمهوری این کشور درباره معافیت دارندگان گذرنامههای دیپلماتیک سوریه از روادید ورود به ترکیه را منتشر کرد.
این فرمان که به امضای رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، رسیده است، اتباع سوری دارای گذرنامه دیپلماتیک را در صورت اعزام و انجام مأموریت در ترکیه، از دریافت روادید معاف میکند.
بر اساس این تصمیم، دارندگان گذرنامههای دیپلماتیک سوریه برای سفر به ترکیه با اهداف گردشگری یا عبور از این کشور نیز نیازی به دریافت روادید نخواهند داشت.
مدت اقامت مشمولان این معافیت در سفرهای گردشگری و ترانزیتی، حداکثر ۹۰ روز در هر دوره ۱۸۰ روزه تعیین شده است.
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