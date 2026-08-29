به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام آمریکایی اعلام کرد وزارت خزانهداری این کشور قصد دارد فعالیت شعبههای بانک مصر، دومین بانک بزرگ مصر، در امارات متحده عربی را از نظام مالی آمریکا قطع کند.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد این اقدام در چارچوب تشدید فشارهای اقتصادی واشنگتن علیه تهران انجام شده است. اجرای این تصمیم عملاً استفاده شعبههای بانک مصر در امارات از دلار آمریکا در معاملات روزمره را با محدودیت مواجه خواهد کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با دفاع از این تصمیم مدعی شد واشنگتن پیشتر هشدار داده است نهادهایی که معاملات مرتبط با ایران را تسهیل کنند، امکان دسترسی به دلار و نظام مالی جهانی را از دست خواهند داد.
وی همچنین بانک مصر امارات را به حمایت مستمر از ایران متهم کرد.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که دولت آمریکا طی ماههای اخیر بر شدت تحریمهای اقتصادی علیه ایران افزوده و تهدید کرده است کشورها و نهادهای ثالثی را که با تهران همکاری اقتصادی دارند نیز هدف تحریم قرار خواهد داد.
مقامهای آمریکایی هدف از این سیاست را افزایش فشار اقتصادی بر ایران عنوان کردهاند.
دونالد ترامپ نیز پیشتر از آغاز آنچه «سختترین عملیات اقتصادی» علیه ایران خوانده بود، خبر داده و سیاست واشنگتن را «جنگ اقتصادی و انزوایی بیسابقه» توصیف کرده بود.
در مقابل، مقامهای ایرانی تأکید کردهاند سیاست فشار حداکثری آمریکا به اهداف خود دست نخواهد یافت.
این تحولات در حالی رخ میدهد که روابط تهران و واشنگتن در ماههای اخیر تحت تأثیر درگیری نظامی، تحریمها و اختلافات بر سر امنیت و تردد کشتیها در تنگه هرمز قرار داشته است؛ مسائلی که بر تجارت منطقهای و زنجیره تأمین جهانی نیز تأثیر گذاشته است.
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