ترامپ از تأسیس «آکادمی فضایی آمریکا» خبر داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ روز جمعه در مراسمی در مقر سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا (ناسا) در شهر هیوستون ایالت تگزاس اعلام کرد که ایالات متحده «آکادمی فضایی آمریکا» را برای حمایت و توسعه فعالیتهای این کشور در زمینه اکتشافات فضایی تأسیس خواهد کرد.
ترامپ در سخنرانی خود با اشاره به ظرفیتهای گسترده آمریکا در حوزه فضا گفت واشنگتن همچنان گامهای زیادی برای برداشتن در این عرصه دارد.
او همچنین بر اهمیت «نیروی فضایی آمریکا» تأکید کرد؛ نیرویی که ترامپ مدعی شد شخصاً در سال ۲۰۱۹ برای ایجاد آن تلاش کرده است.
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به اهمیت بازگشت به ماه در برنامههای اکتشاف فضایی گفت حضور در ماه هدف مهمی است، اما نباید به همین نقطه محدود شود.
ترامپ اعلام کرد در همین روز فرمان تأسیس «آکادمی فضایی آمریکا» را امضا خواهد کرد تا فعالیتهای فضایی این کشور وارد مرحلهای جدید شود.
در ادامه این مراسم، ترامپ مدال افتخار کنگره آمریکا را به فضانوردان مأموریت «آرتمیس ۲» اهدا کرد و این مأموریت سرنشیندار به ماه را که پس از حدود پنج دهه انجام شده، رویدادی تاریخی برای بشریت توصیف کرد.
مأموریت «آرتمیس ۲» که چهار فضانورد را دربر داشت، از اول آوریل سال جاری آغاز شد و طی ۱۰ روز، حدود یک میلیون و ۱۱۸ هزار کیلومتر را در مسیر رفتوبرگشت پیرامون زمین و ماه طی کرد. فضانوردان در جریان این مأموریت، سامانههای فضاپیما را آزمایش کردند، از بخشهایی از ماه که پیشتر مشاهده نشده بود تصویربرداری کردند و مناطقی را که میتوان در مأموریتهای آینده در آنها فرود آمد، مورد بررسی قرار دادند.
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