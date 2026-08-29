به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان در خطبه‌های نماز جمعه در مسجد امام حسین(ع) در منطقه برج البراجنه در حومه جنوبی بیروت، ضمن گرامیداشت سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص)، بر ضرورت پایبندی جامعه به ارزش‌هایی همچون عدالت، کرامت، یاری نیازمندان، همکاری و دفاع از حقوق مردم تأکید کرد.

وی با انتقاد از وضعیت داخلی لبنان، این کشور را در شرایطی توصیف کرد که به گفته او، ساختار اجرایی و برخی نهادهای دولتی تحت تأثیر فساد سیاسی و مالی و منافع گروه‌های مختلف قرار گرفته‌اند.

قبلان همچنین با اشاره به تحولات منطقه، شرایط کنونی خاورمیانه را یکی از حساس‌ترین دوره‌های انتقالی دانست.

مفتی قبلان با اشاره به تحولات منطقه‌ای، بر اهمیت نزدیک شدن کشورهای عربی و اسلامی به ایران تأکید کرد و مدعی شد تحولات راهبردی جدید منطقه تحت تأثیر نقش تهران شکل گرفته است.

وی همچنین با انتقاد از رویکرد سیاسی دولت لبنان در قبال آمریکا و رژیم صهیونیستی، نسبت به آنچه «وابستگی سیاسی و امنیتی» و تأثیر آن بر حاکمیت لبنان خواند، هشدار داد.

وی خطاب به ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، گفت که «دولت مزرعه» به سود کشور نیست و ریاست‌جمهوری ملی باید از جنوب لبنان آغاز شود.

قبلان همچنین خواستار سازماندهی دوباره مردم لبنان شد و دوره کنونی را «آزمونی ملی» برای این کشور توصیف کرد.

مفتی جعفری ممتاز لبنان در پایان با هشدار درباره خطر تشدید شکاف‌های فرقه‌ای و طرح‌های تجزیه‌طلبانه، مقاومت، ارتش و وحدت ملی را مهم‌ترین عوامل تضمین‌کننده حاکمیت لبنان دانست.

وی همچنین رژیم صهیونیستی را خطر اصلی علیه لبنان خواند و از کلیسا و مسجد خواست در برابر اقدامات اسرائیل سکوت نکنند.

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