خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: دربخش‌های قبلی این نوشته، موضوع «خدمت به محرومان» در سیره و سلوک آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای بیان شد. در این بخش، تسلط ایشان بر مباحث نظامی و امنیتی بیان می‌شود.

تواضع و تلاش برای «دیده‌نشدن» از ویژگی‌های آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که ده‌ها فعالیت حوزوی، خدماتی، علمی و پژوهشی ایشان در طول حدود چهل سال گذشته، هیچ‌گاه امکان معرفی در سطح عمومی جامعه نیافت. این کوشش‌های مستمر برای «دیده‌نشدن»، اگر در کنار تلاش‌هایی مانند فعالیت‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی ـ که در ذات خود هویتی «همیشه مخفی و سری» دارند ـ قرار بگیرند، می‌توان تصور کرد که اطلاع‌یافتن از آن تلاش‌ها چه مقدار سخت‌تر و دشوارتر می‌شود.

آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، در طول حدود ۳۰ سال گذشته، به نمایندگی از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی، بارها موضوعات مختلفی در حوزه‌های نظامی و امنیتی را هدایت کرده‌اند. حجم تسلط ایشان بر این مباحث به‌گونه‌ای است که حیرت نزدیک‌ترین مشاورین نظامی رهبر شهید را در پی داشت. به‌عنوان نمونه، سردار سرلشکر پاسدار رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه و از مشاورین نظامی رهبر شهید، سال‌ها قبل درباره این خصوصیت ایشان گفته بود: «ما فرماندهان نظامی در یک جلسه‌ای بودیم و یک بحث نظامی پیش آمد، حاج‌آقا مجتبی بلند شد، نظر داد و سه بار تخته نوشته و پاک شد، آنجا فرماندهان نظامی همه در مقابل نظر ایشان، در مسائل نظامی کرنش کردند، ایشان به تمام معنا مسلط به مباحث نظامی هستند.»

تحفظ و حیطه‌بندی از مهم‌ترین ویژگی‌های دستگاه‌های اطلاعاتی است؛ به‌گونه‌ای که نیروهای اطلاعاتی حتی برای افراد خانواده یا دیگر همکاران در واحدهای دیگر همان سازمان نیز شناخته‌شده نیستند. این موضوع، بیان مشکلات درونی و بیرونی هر سازمان امنیتی و درخواست برای حل آن را بسیار پیچیده می‌کند و بدون شک، عامل حل این اختلافات باید از مدیرترین و معتمدترین افراد کشور باشد. در طول سال‌های گذشته، آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای بارها در برخی موضوعات بسیار خاص امنیتی کشور، عامل رفع اختلاف میان دستگاه‌های امنیتی بوده‌اند که این نشانگر اعتماد آن دستگاه‌ها به اشراف، تسلط و مدیریت ایشان بر موضوعات اطلاعاتی و امنیتی در بالاترین سطح ممکن است.

بدون تردید، همین توان مدیریتی و اشراف بالای امنیتی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بود که برنامه‌ریزی برای تحقق برخی از پروژه‌های تسلیحاتی نظام، که طبقه‌بندی «به‌کلی سری» داشت و حتی به دلایلی امکان واگذاری مدیریت آن از طریق دفتر نظامیِ دفتر مقام معظم رهبری ممکن نبود، به ایشان واگذار شده بود تا با استفاده از اشخاص دانشمند و ظرفیت‌های فنی و علمی که برای ایشان کاملاً شناخته‌شده، ولی برای دیگران ناشناخته بود، آن را اجرایی کنند.

برخی از افرادی که بیش از چهل سال با ایشان مأنوس هستند، در رابطه با توان مدیریتی ایشان این‌گونه گفته‌اند: «ویژگی ایشان این بود که هر کاری به حاج‌آقا مجتبی سپرده می‌شد، تا رسیدن به نتیجه نهایی آن را با جدیت پیگیری می‌کردند، هرگز کار را در میانه راه رها نمی‌کردند و اهل سهل‌انگاری نبودند.»

در بخش‌های بعدی این نوشته، سلوک اجتماعی و اجرایی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در موضوع جبهه مقاومت و حرکت‌های جهادی بررسی می‌شود.

منابع:

سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالله کیوانی، نماینده مردم چهارمحال‌وبختیاری در مجلس خبرگان رهبری

گفت‌وگو با دکتر مهدی مشکی، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره)

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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