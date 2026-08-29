پس از شکایت بنیاد شیعیان آمریکا، عضو هیئت آموزشی بالتیمور عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از اعضای هیئت آموزش‌وپرورش شهر بالتیمور، واقع در ایالت مریلند آمریکا، پس از شکایت رسمی بنیاد شیعیان آمریکا درباره انتشار و تأیید یک پست ضداسلامی در شبکه‌های اجتماعی، به‌طور علنی عذرخواهی کرد؛ پستی که در آن شریعت اسلامی به‌عنوان تهدیدی علیه حقوق زنان معرفی شده بود.

«مگی لیتز دومانوفسکی» عضو هیئت آموزش‌وپرورش شهرستان بالتیمور، تصویری را در فیس‌بوک بازنشر کرده بود که در آن آمده بود: «اگر نگران هستید که جنبش ماگا حقوق زنان را از بین ببرد، پس باید درباره شریعت اسلامی اطلاعات کسب کنید.» وی همچنین با عبارت «اشتباه نیست» این پیام را تأیید کرده بود؛ اقدامی که با واکنش خانواده‌های مسلمان و رهبران جامعه اسلامی مواجه شد.

بنیاد شیعیان آمریکا در پی این اقدام، شکایتی رسمی به هیئت آموزش‌وپرورش شهرستان بالتیمور ارائه و تأکید کرد که مسئله صرفاً به یک پست توهین‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی محدود نمی‌شود، بلکه سخنان و مواضع یک مقام منتخب مسئول مدارس دولتی می‌تواند بر دانش‌آموزان مسلمان و فضای آموزشی تأثیر بگذارد.

این بنیاد در شکایت خود هشدار داد که معرفی اسلام به‌عنوان دینی تهدیدآمیز می‌تواند به تقویت کلیشه‌ها، تمسخر، طردشدگی و حتی قلدری علیه کودکان مسلمان منجر شود. این بنیاد همچنین یادآور شد که دانش‌آموزان مسلمان در مدارس شهرستان بالتیمور، از جمله کودکانی هستند که حجاب دارند، در ماه رمضان روزه می‌گیرند، همراه خانواده خود به مساجد می‌روند، مناسبت‌های اسلامی را برگزار می‌کنند، نماز می‌خوانند و آشکارا با هویت دینی خود شناخته می‌شوند.

در پایان نشست هیئت آموزش‌وپرورش در ۲۵ اوت، دومانوفسکی به‌طور علنی از انتشار پست خود عذرخواهی کرد. با این حال، بنیاد شیعیان آمریکا اعلام کرد که این عذرخواهی به معنای پایان یافتن ماجرا نیست!

بنیاد شیعیان آمریکا تأکید کرد که جامعه شیعی همچنان از انتشار پست اولیه و تأیید محتوایی که بسیاری از خانواده‌های مسلمان آن را القای این تصور می‌دانند که باید از اسلام هراس داشت، عمیقاً ناراحت است. به گفته این بنیاد، یک عذرخواهی لزوماً آسیب‌های ایجادشده و اعتماد خدشه‌دار شده میان خانواده‌های مسلمان و مسئولان نظام آموزشی را فوراً ترمیم نمی‌کند.

بنیاد مسلمانان شیعه آمریکا در پایان اعلام کرد که همچنان به شنیدن دیدگاه‌ها و نگرانی‌های خانواده‌های شیعه ادامه خواهد داد و واکنش مدارس دولتی و مسئولان منتخب شهرستان بالتیمور را به این موضوع زیر نظر خواهد گرفت. این بنیاد تأکید کرد آنچه پس از عذرخواهی رخ می‌دهد، به‌ویژه در زمینه بازسازی اعتماد کودکانی و خانواده‌هایی که خود را هدف پیام اولیه دانسته‌اند، اهمیت اساسی دارد.

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