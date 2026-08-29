همراهی منامه با واشنگتن در کارزار فشار اقتصادی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بحرین در ادامه همکاری‌های نزدیک خود با آمریکا، بر تقویت هماهنگی‌های اقتصادی و مالی با واشنگتن تأکید کرده است؛ اقدامی که همزمان با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، پرسش‌هایی درباره نقش منامه در اجرای سیاست فشار اقتصادی واشنگتن ایجاد کرده است.

سلمان بن خلیفه آل‌خلیفه، وزیر دارایی و اقتصاد ملی بحرین، ۲۵ اوت در تماس تلفنی با اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره آنچه واشنگتن «عملیات حذف اقتصادی» علیه ایران نامیده، گفت‌وگو کرد.

بر اساس اعلام رسمی، دو طرف درباره همکاری در زمینه مقابله با تأمین مالی غیرقانونی و قطع منابع مالی فعالیت‌های «بی‌ثبات‌کننده» رایزنی کردند و وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز از نقش بحرین در این زمینه قدردانی کرد.

این تماس در شرایطی انجام شد که آمریکا دامنه فشارهای اقتصادی خود علیه ایران را افزایش داده و تحریم‌های ثانویه را به حوزه‌هایی همچون کشتیرانی، هوانوردی، طلا، فناوری و دارایی‌های دیجیتال گسترش داده است.

بحرین نیز در این گفت‌وگو بر اهمیت امنیت کشتیرانی و مسیرهای دریایی تأکید کرد و استفاده از تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار اقتصادی را غیرقابل قبول دانست؛ موضعی که در چارچوب مواضع هماهنگ منامه و واشنگتن درباره تحولات منطقه قابل ارزیابی است.

همکاری‌های امنیتی و نظامی میان آمریکا و بحرین نیز سابقه‌ای طولانی دارد. بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است و روابط دو کشور در حوزه‌های دفاعی، امنیتی و اقتصادی از پیوند نزدیکی برخوردار است.

از این منظر، گسترش همکاری‌های مالی و اقتصادی میان دو کشور می‌تواند دامنه نقش بحرین در سیاست منطقه‌ای آمریکا را فراتر از حوزه امنیتی و نظامی برده و این کشور را به یکی از شرکای واشنگتن در اجرای سیاست‌های فشار اقتصادی علیه تهران تبدیل کند.

در مقابل، مشارکت کشورهای منطقه در تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه ایران می‌تواند پیامدهایی برای مناسبات اقتصادی و امنیتی خلیج فارس داشته باشد؛ موضوعی که اهمیت اتخاذ سیاست‌های مستقل و مبتنی بر منافع ملی کشورهای منطقه را بیش از پیش برجسته می‌کند.

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