«ما رأیتُ إلا جمیلاً» در زندگی و شهادت امام شهید تجلی یافت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش علمی چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی صبح امروز شنبه ـ ۷ شهریور ۱۴۰۵ ـ در پژوهشگاه مطالعات تقریبی در شهر مقدس قم برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در این همایش که با موضوع «وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید» برگزار شد، با اشاره به جمله تاریخی حضرت زینب(س) پس از واقعه عاشورا، اظهار کرد: پس از آنکه عبیدالله بن زیاد مصائب عاشورا را به امام حسین(ع) و یاران ایشان نسبت داد و عملکرد آنان را مورد مذمت قرار داد، حضرت زینب(س) فرمودند «ما رأیتُ إلا جمیلاً»؛ بنابراین باید در معنای این نگاه و سرچشمه زیبایی در زندگی ایشان تأمل کرد.
وی افزود: در طول تاریخ، تفسیرهای مختلفی از این عبارت ارائه شده و برخی آن را در ارتباط با اهداف امام حسین(ع) در مبارزه با ظلم و استکبار دانستهاند.
دکتر شهریاری با اشاره به مباحث مطرحشده درباره معنای زندگی ادامه داد: انسان در مقایسه با گستره تاریخ و جهان هستی، عمر کوتاهی دارد، اما آنچه میتواند زندگی او را معنادار و ماندگار کند، میزان اثرگذاری او پس از مرگ و نقشی است که در ذهن و تاریخ دیگران برجای میگذارد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را یکی از برجستهترین نمونههای ماندگاری تاریخی دانست و گفت: شخصیت امام حسین(ع) به دلیل ایستادگی در برابر ظلم و تأثیرگذاری ماندگار ایشان، همچنان در تاریخ زنده است و همین ماندگاری به زندگی ایشان معنا بخشیده است.
وی در ادامه با اشاره به شخصیت امام شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای اظهار کرد: امام شهید نیز از جمله شخصیتهایی بود که میلیونها انسان در سراسر جهان او را به یاد دارند و ویژگیهایی در شخصیت ایشان شکل گرفته بود که او را به انسانی ماندگار و اثرگذار تبدیل کرد.
شهریاری زهد و بیاعتنایی به مال و مقام دنیا را نخستین ویژگی برجسته امام شهید برشمرد و گفت: حتی هنگام انتخاب ایشان به رهبری پس از امام راحل، در رفتار و چهره ایشان زهد و بیاعتنایی به مقام آشکار بود و ایشان برای خود وزن و جایگاهی قائل نبود که بخواهد چنین منصبی را طلب کند.امام شهید تا آخرین روز زندگی سادهزیست بودند و از تجمل و دلبستگیهای دنیوی دوری میکردند.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجاهدت را دومین ویژگی مهم ایشان دانست و تصریح کرد: مجاهدت امام شهید از سالهای پیش از انقلاب آغاز شد و در دوران تبعید، از جمله در سیستان و بلوچستان و پیرانشهر، ادامه یافت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در میدان مبارزه حضور داشتند و جانباز شدند.
وی با اشاره به حادثه هفتم تیر خاطرنشان کرد: اگر امام شهید چند روز پیش از این حادثه در نماز جمعه مجروح نمیشدند، احتمالاً ایشان نیز در شمار شهدای هفتم تیر قرار میگرفتند؛ چراکه همواره در متن مبارزه و در میدان حضور داشتند.
دکترشهریاری علم و شناخت عمیق از تاریخ معاصر و تحولات جهان را از دیگر ویژگیهای برجسته امام شهید عنوان کرد و گفت: ایشان علاوه بر دانش دینی، شناخت عمیقی از تاریخ معاصر و اهداف استکبار جهانی داشتند و همین نگاه راهبردی سبب میشد بسیاری از تحولات آینده را پیشبینی کنند.
وی با اشاره به مواضع امام شهید درباره مذاکره با آمریکا اظهار داشت: ایشان بارها تأکید کردند که مذاکره با آمریکا به نتیجه نمیرسد و دلیل این دیدگاه را نیز تجربه دانستند. این موضع حاصل شناخت عمیق ایشان از تاریخ معاصر و رفتار قدرتهای جهانی بود.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، نظریهپردازی در حوزه وحدت اسلامی و تمدن نوین اسلامی را از دیگر ابعاد مهم شخصیت امام شهید برشمرد و گفت: ایشان در زمینه وحدت امت اسلامی اندیشه و نظریهپردازی قابل توجهی داشتند و از این جهت با بسیاری از رهبران و حاکمان کشورهای اسلامی تفاوت داشتند.
وی همچنین به جلوههای عملی این اندیشه در زندگی امام شهید اشاره کرد و افزود: سادهزیستی ایشان در برنامهها و سفرههای افطاری و نیز فرستادن فرزند خود به جبهه، از جمله نمونههایی بود که این روحیه را در عمل نشان میداد؛ رفتاری که در میان بسیاری از حاکمان و مسئولان سیاسی نمونههای مشابه اندکی دارد.
دکتر شهریاری با اشاره به رأفت و سعه صدر امام شهید در برابر مخالفان و منتقدان اظهار کرد: ایشان با کسانی که دیدگاه متفاوتی داشتند با مهربانی و سعه صدر برخورد میکردند و حتی با افرادی که ایشان را قبول نداشتند نیز وارد گفتوگو میشدند.
وی در ادامه، شهادت در سالهای پایانی عمر را اوج معنای زندگی امام شهید دانست و گفت: برای انسانی که تمام عمر خود را در مسیر مجاهدت سپری کرده است، شهادت در سالهای پایانی عمر میتواند یکی از زیباترین و والاترین رخدادهای زندگی باشد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: اینکه انسانی سالها در مسیر مجاهدت حرکت کند و در سالهای پایانی عمر به درجه شهادت برسد، میتواند مصداقی از همان نگاه حضرت زینب(س) باشد که فرمود «ما رأیتُ إلا جمیلاً»؛ این مفهوم در زندگی امام شهید نیز تجلی یافت.
دکتر شهریاری قرار گرفتن پیکر امام شهید در جوار امام رضا(ع) را از دیگر جلوههای معنوی شهادت ایشان دانست و افزود: حضور میلیونها نفر از مردم ایران و دیگر نقاط در مراسم بدرقه و تشییع ایشان نیز نشاندهنده جایگاه ماندگار و اثرگذار این شخصیت در میان مردم و تاریخ است.
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