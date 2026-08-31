دعاهای امام صادق(ع)؛ بخش دوم: دعاهایی در هنگام زیارت

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش اول این نوشته، تعداد ادعیه امام صادق(ع) در منابع شیعی مورد بررسی قرار گرفت. در این نوشته، برخی از معارف دعاهای ایشان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در میان منابع روایی، علاوه بر زیارت‌نامه‌ها، حدود ۵۰ دعا از امام صادق(ع) در موضوع زیارت رسول خدا(ص)، ائمه بقیع(ع)، امیرالمؤمنین(ع)، امام حسین(ع) و دیگر شهدای کربلا روایت شده است که در آن، مراحل مختلف زیارت، شامل خروج از منزل به نیت زیارت، در مسیر حرکت، هنگام ورود به شهر، موقع ورود به حرم، هنگام رسیدن به ضریح و هنگام وداع، بیان شده است. روشن است که این دعاها، علاوه بر بیان ویژگی‌های مختلف ائمه معصومین(ع)، نحوه درخواست از خداوند هنگام زیارت ائمه معصومین(ع) را نیز بیان می‌کند و توجه به آنها می‌تواند کامل‌کننده زیارت‌ها باشد.

اگرچه امکان بررسی همه این ادعیه و معارف بلند آنها در این نوشته ممکن نیست، اما در میان این ادعیه، دعایی که هنگام سواره یا پیاده رفتن برای زیارت امام حسین(ع) خوانده می‌شود، به‌عنوان نمونه می‌تواند مورد بررسی اجمالی قرار بگیرد. این دعا در منابع مختلف، مانند «کامل‌الزیارات» تألیف ابن‌قولویه قمی، همچنین کتاب «بحارالانوار» و کتاب «الصحیفه الجامعه الباقریه و الصادقیه» تألیف آیت‌الله موحد ابطحی آمده است و با توجه به مضامین آن، می‌تواند به‌عنوان دعایی مرتبط با «پیاده‌روی اربعین» مورد توجه قرار بگیرد.

این دعای نسبتاً کوتاه این است:

«اَللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ سَطَوَاتِ اَلنَّکَالِ وَ عَوَاقِبِ اَلْوَبَالِ وَ فِتْنَةِ اَلضَّلاَلِ وَ مِنْ أَنْ نَلْقَی بِمَکْرُوهٍ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ اَلْحَبْسِ وَ اَللَّبْسِ وَ مِنْ وَسْوَسَةِ اَلشَّیْطَانِ وَ طَوَارِقِ اَلسَّوْءِ وَ شَرِّ کُلِّ ذِی شَرٍّ وَ مِنْ شَرِّ شَیَاطِینِ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ مِنْ شَرِّ مَنْ یَنْصِبُ لِأَوْلِیَاءِ اَللَّهِ اَلْعَدَاوَةَ وَ مِنْ أَنْ یُفَرِّطُوا عَلَیَّ أَوْ أَنْ یَطْغَوْا وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ عُیُونِ اَلظَّلَمَةِ وَ مِنْ شَرِّ اَلشَّرِّ وَ شَرِکِ إِبْلِیسَ وَ مَنْ یَرُدُّ عَنِ اَلْخَیْرِ بِاللِّسَانِ وَ اَلْیَدِ،

خدایا، از قهر و عقوبت تو، از عواقب اعمال که پیامد نامطلوب دارد، از فتنه گمراهی، از ملاقات با تو در هنگامی که در حال انجام کار زشتی هستم، از حبس (و ترک پرداخت‌های واجب مانند خمس)، فریب دادن دیگران، وسوسه شیطان، اتفاقات بد، از شر هر صاحب شری و از شر شیاطین جن و انس و از شر کسانی که اولیای خداوند را دشمن می‌دانند و در دشمنی با من افراط کردند، به تو پناه می‌برم. همچنین از شر چشم زخم ستمکاران، از شر هر صاحب شری و از وسوسه ابلیس و از شر آنکه دیگران را با دست و زبان از کار خیر بازمی‌دارد، به تو پناه می‌برم.»

توجه به موضوعاتی مانند پرداخت وجوهات شرعی، فریب ندادن دیگران، دوری از شیاطین جن و انس و کسانی که اولیای خداوند را دشمن می‌دارند، درخواست دوری از چشمِ زخم ستمکاران و درخواست دوری از کسانی که با دست و زبان مانعی برای انجام کارهای خیر می‌شوند، از موضوعات قابل توجه در این دعاست. نسبت میان هرکدام از این موارد با هنگام رفتن به زیارت‌ها، به‌ویژه پیاده‌روی اربعین، بی‌نیاز از هر توضیحی است.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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