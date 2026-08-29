سخنگوی طالبان: دوست داریم سفارت آمریکا در افغانستان فعال شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در مصاحبه‌ای با تلویزیون «آرتی هند» که جمعه (۶ شهریور) پخش شد، تأکید کرد طالبان مایل به برقراری روابط خوب با همه کشورها از جمله ایالات متحده هستند.

مجاهد گفت روابط افغانستان و آمریکا بسیار مهم است و آن‌ها می‌خواهند این رابطه همچنان خوب باقی بماند. وی از آمریکا خواست سیاست دوران جنگ را کنار بگذارد و افزود: «ما دوست داریم سفارت آمریکا دوباره در افغانستان فعال شود، سفارت افغانستان در واشنگتن باز شود و روابط دیپلماتیک عادی میان دو کشور از سر گرفته شود.»

سخنگوی طالبان در پاسخ به پرسش درباره تأثیر آزادسازی میلیاردها دلار دارایی‌های مسدودشده افغانستان، گفت این کار بدون شک به بهبود روابط کمک می‌کند. او تأکید کرد، بخشی از این دارایی‌ها متعلق به بانک مرکزی است و به‌عنوان پشتوانه مالی حفظ می‌شود و بخش مربوط به تاجران ملی به خود آنان بازگردانده خواهد شد.

درباره به‌رسمیت شناخته نشدن طالبان از سوی کشورهای اسلامی، مجاهد توضیح داد که این گروه با عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان روابط عادی و تعامل رسمی دارد. سفارت‌خانه‌های این کشورها در کابل فعال است و سفارت‌های افغانستان در آن کشورها تحت کنترل طالبان قرار دارد، اما اعلام علنی به‌رسمیت‌شناسی موضوع خود آن کشورهاست.

وی مشروط کردن مشروعیت بین‌المللی طالبان به رعایت حقوق بشر را ناعادلانه خواند و گفت تعیین چنین شرایطی از سوی جامعه جهانی عادلانه نیست. طالبان قلمرو مشخصی دارند و به مردم خدمت می‌کنند، بنابراین باید به‌رسمیت شناخته شوند، اما سازمان ملل شرایط اضافی می‌گذارد که این کار ناعادلانه است.

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