به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در روزهای اخیر، نقش برخی حساب‌های ناشناس در شبکه اجتماعی «ایکس» در تحولات امنیتی و قضایی بحرین مورد توجه قرار گرفته است؛ حساب‌هایی که گفته می‌شود پیش از اقدامات دستگاه‌های رسمی، شهروندان و فعالان را هدف قرار داده و پس از آن نیز از اجرای تصمیم‌های اعلام‌شده خبر می‌دهند.

در این میان، حسابی با نام «زیزوم» به‌عنوان یکی از این حساب‌های پرنفوذ مطرح شده است؛ حسابی که منتقدان حکومت بحرین مدعی‌اند دامنه فعالیت آن از انتشار مطالب در فضای مجازی فراتر رفته و به صدور دستورهایی علیه شهروندان و پیگیری پرونده‌های امنیتی و قضایی منجر شده است.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر، محدودیت‌های سیاسی و امنیتی علیه مخالفان در بحرین و به‌ویژه شیعیان، یکی از محورهای اصلی انتقادات حقوق بشری علیه منامه بوده است.

منتقدان همچنین مدعی‌اند که در برخی موارد، فعالیت‌های مذهبی و برگزاری شعائر شیعی با محدودیت مواجه شده و شماری از روحانیون، خطیبان و فعالان مذهبی تحت فشار یا پیگرد قرار گرفته‌اند.

تداوم چنین روندی، نگرانی‌ها درباره افزایش رویکرد امنیتی حکومت بحرین و تعمیق شکاف میان حاکمیت و بخش‌هایی از جامعه را افزایش داده است؛ به‌ویژه آنکه استفاده از حساب‌های ناشناس برای هدف قرار دادن شهروندان، در صورت اثبات، می‌تواند پرسش‌های جدی درباره شفافیت و پاسخ‌گویی نهادهای رسمی این کشور ایجاد کند.

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