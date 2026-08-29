به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نویسنده یک گزارش در روزنامه ایتالیایی «نووا ونتزیا» اعلام کرد که جوامع مسلمان شهر ونیز با ملیتهای گوناگون، در پی تشدید برخورد شهرداری با اماکنی که از جمله سولهها، نمایشگاههای خودرو و مغازههای سابق به محل عبادت تبدیل شدهاند، در حال رایزنی و هماهنگی برای یافتن راهحلی مشترک هستند.
به نوشته این نویسنده، امامان و سخنگویان جوامع مسلمان در مناطق مستره و مارگرای ونیز در حال گفتوگو درباره نحوه واکنش به این وضعیت هستند؛ زیرا برای شماری از محلهای عبادت، اخطارهایی درباره تخریب ساختوسازهای غیرمجاز و گزارشهایی درباره تخلفات شهرسازی صادر شده است. در این اخطارها، از جمله به نامناسب بودن ساختار برخی ساختمانها برای برگزاری نماز جمعه اشاره شده است.
«اگر محلهای عبادت بسته شوند، مسلمانان کجا نماز بخوانند؟»
کامروال سید، رئیس مدرسه بنگالی ونیز، در گفتوگو با جوامع مختلف مسلمان، از مستره تا مارگرا، تأکید کرده است که مسئله تنها به جامعه بنگلادشی محدود نمیشود. وی گفته است مسلمانان در بخشهای مختلف اقتصادی ونیز، از هتلها و آشپزخانه رستورانها گرفته تا بازارها، کارخانههای مارگرا و صنایع کشتیسازی، فعالیت میکنند و بخشی از بافت اقتصادی و اجتماعی این شهر به شمار میروند.
سید با طرح این پرسش که در صورت تعطیلی محلهای عبادت، مسلمانان کجا باید نماز بخوانند، گفته است که مهاجران نقشی مهم در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ونیز، منطقه ونتو و حتی سراسر ایتالیا دارند. وی همچنین تأکید کرده است که راهحل این مسئله نمیتواند اختصاص مکانی برای عبادت مسلمانان در فاصلهای دور از محل زندگی آنان باشد و خواستار نشستن مسئولان و نمایندگان جوامع مسلمان بر سر میز گفتوگو شده است.
رئیس مدرسه بنگالی ونیز با اشاره به اینکه شهروند ایتالیا است و بیش از سه دهه در این کشور زندگی کرده، گفته است که برخورد با این مسئله نباید صرفاً به جریمه و اقدامات تنبیهی محدود شود. وی همچنین به حضور ایتالیاییهایی که به اسلام گرویدهاند اشاره کرده و تأکید کرده است که آنان نیز همانند دیگر شهروندان، به محل مناسبی برای انجام مناسک دینی خود نیاز دارند.
درخواست مسلمانان برای گفتوگوی جدی با نهادهای مسئول
نویسنده گزارش همچنین به سخنان سادمیر آلیوفسکی، رئیس جامعه اسلامی ونیز، اشاره کرده است که مسلمانان در این شهر کار میکنند، مالیات میپردازند، فرزندان خود را به مدرسه میفرستند و در زندگی اجتماعی مشارکت دارند. وی از نهادهای مسئول ونیزی خواسته است مسئله محلهای عبادت را بهطور جدی بررسی کنند و تأکید کرده است که مسلمانان خواستار برخورد ویژه نیستند، بلکه میخواهند صدای آنان شنیده شود.
بر اساس این گزارش، گروه «ماده ۱۹ِ واقعیتهای دینی حاضر در ونیز» و گروه «فراخوان برای آزادی دینی» نیز در حال تهیه نامه رسمی هستند تا آن را برای مقامهای مسئول ونیز ارسال کنند. این گروهها خواستار تشکیل میز گفتوگویی گسترده با حضور مجموعههای مختلف فعال در این زمینه و نمایندگان همه جوامع دینی شدهاند و تأکید دارند که این مسئله نباید صرفاً به جامعه مسلمانان محدود شود.
در پایان، نویسنده گزارش با اشاره به موضع این گروهها نوشته است که در شرایط کنونی و با افزایش قطبیسازیهای اجتماعی، مدیریت تحولات جامعه از طریق گفتوگو و شناخت متقابل اهمیت ویژهای دارد. فعالان خواستار آن هستند که نهادهای ونیزی با رویکردی فراگیر و از طریق گفتوگو، راهحلی پایدار برای مسئله محلهای عبادت جوامع دینی این شهر پیدا کنند.
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