به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمدهادی فلاح‌زاده، رئیس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، در افتتاحیه نخستین جشنواره بین‌المللی «عهد همزیستی» با تأکید بر ضرورت بازخوانی مفاهیم بنیادین انسانی و الهی در جهان معاصر، گفت: آموزه‌های اصیل اسلام با تأکید بر کرامت ذاتی انسان، عدالت، رحمت، مدارا، عقلانیت و احترام متقابل می‌توانند افقی روشن برای بازسازی روابط انسانی و اجتماعی و الگویی الهام‌بخش برای زیست مشترک در جهانی متکثر ارائه دهند.

رئیس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی اظهار کرد: در جهانی که شتاب تحولات رسانه‌ای، پیچیدگی مناسبات فرهنگی و گسترش سوءبرداشت‌های هویتی بیش از هر زمان دیگری سرنوشت جوامع را تحت تأثیر قرار داده است، نیاز به بازخوانی حکیمانه و هنرمندانه مفاهیم بنیادین انسانی و الهی، ضرورتی عمیق و تمدنی یافته است.

وی افزود: در چنین روزگاری، آموزه‌های اصیل اسلام، با تأکید بر کرامت ذاتی انسان، عدالت، رحمت، مدارا، عقلانیت و احترام متقابل، می‌توانند افقی روشن برای بازسازی روابط انسانی و اجتماعی بگشایند و الگویی الهام‌بخش برای زیست مشترک در جهانی متکثر ارائه دهند.

فلاح‌زاده ادامه داد: دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، به‌عنوان نهادی علمی، فرهنگی و بین‌المللی که رسالت خود را بر بنیاد فهم متقابل، تقویت گفت‌وگوی بین‌مذهبی، تعمیق مشترکات امت اسلامی و پرورش نخبگانی آشنا با زبان تفاهم و تقریب استوار ساخته است، همواره کوشیده تا از دل تنوع اقوام، فرهنگ‌ها و مذاهب، منطق همگرایی، همکاری و همزیستی را تقویت کند.

رئیس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی تصریح کرد: این دانشگاه در افق چشم‌انداز خود تنها به انتقال دانش بسنده نمی‌کند، بلکه در پی آن است که نسلی از دانشجویان و فرهیختگان را تربیت کند که بتوانند با اتکا به معرفت، اخلاق، هنر و رسانه، روایتگر چهره رحمانی، عاقلانه و تمدنی اسلام در جهان معاصر باشند.

وی بر همین اساس، برگزاری نخستین جشنواره تولیدات چندرسانه‌ای دانشجویان بین‌المللی با محوریت تبیین همزیستی مسالمت‌آمیز اسلامی را فراتر از یک رویداد هنری دانست و گفت: این جشنواره در حقیقت عرصه‌ای برای ظهور نگاه‌های خلاق، تجربه‌های زیسته، دریافت‌های بین‌فرهنگی و روایت‌های نو از حقیقتی بزرگ است؛ اینکه اسلام در گوهر خود، دین همزیستی، کرامت، انصاف، گفت‌وگو و همدلی است.

فلاح‌زاده با بیان اینکه هنر و رسانه تنها وسیله انتقال پیام نیستند، اظهار کرد: هنر و رسانه خود ساحتی از ادراک، تفسیر و ساخت معنا هستند. آن‌گاه که تصویر، صدا، روایت، رنگ، قاب، کلمه و موسیقی در خدمت حقیقت قرار گیرند، می‌توانند آنچه را گاه در قالب‌های رسمی و نظری به دشواری منتقل می‌شود، با زبانی نافذ، مؤثر و جهانی به دل‌ها بنشانند.

وی افزود: از این رو، امروز رسالت نسل جوان و بین‌المللی دانشگاه‌ها این است که با بهره‌گیری از قالب‌های نوین رسانه‌ای، از فیلم کوتاه و مستند تا پادکست، پوستر، موشن‌گرافیک، روایت دیجیتال و داستان تصویری، سیمای واقعی همزیستی اسلامی را از سطح شعار به ساحت تجربه و از حاشیه ذهن به متن زندگی معاصر بیاورند.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی ادامه داد: این جشنواره می‌تواند میدان بازنمایی لحظه‌هایی باشد که در آن تفاوت نه به دیوار، بلکه به پل بدل می‌شود؛ جایی که یک دانشجو در کنار هم‌کلاسی خود که از فرهنگی دیگر برخاسته، معنای احترام را نه در تعریف، بلکه در رفتار تجربه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: سفره‌ای مشترک، گفت‌وگویی صمیمی، همفکری در کلاس درس، همکاری در یک پروژه علمی یا حتی شنیدن روایت دیگری، می‌تواند به تصویری زنده از همزیستی مسالمت‌آمیز اسلامی تبدیل شود.

فلاح‌زاده تصریح کرد: چه نیکوست اگر آثار این جشنواره، این لحظه‌های انسانی و اصیل را کشف و ثبت کنند و نشان دهند که دانشگاه صرفاً محل آموزش نیست، بلکه می‌تواند خانه تفاهم، مدرسه مدارا و کارگاه تمدن‌سازی باشد.

وی همچنین از دانشجویان خلاق و فرهیخته خواست در آثار خود به مفاهیمی همچون کرامت انسانی، عدالت، برادری ایمانی، حرمت تفاوت، مسئولیت اخلاقی، گفت‌وگو، همدلی و هم‌سرنوشتی امت اسلامی بپردازند و این ارزش‌ها را نه در سطحی انتزاعی، بلکه در قالب روایت‌هایی ملموس و اثرگذار ارائه کنند.

رئیس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی افزود: آفرینش روایت‌هایی از زیست روزمره دانشجویان بین‌المللی، تجربه‌های هم‌نشینی و همفکری، نمونه‌های عینی همکاری میان پیروان مذاهب یا بازخوانی جلوه‌های تاریخی و معاصر همزیستی در جوامع اسلامی می‌تواند افق این جشنواره را غنا بخشد و آن را به گنجینه‌ای از روایت‌های معتبر، انسانی و امیدآفرین تبدیل کند.

فلاح‌زاده با تأکید بر نیاز جهان امروز به روایت‌های متفاوت از اسلام گفت: امروز جهان بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت‌هایی است که بتوانند از ورای هیاهوی رسانه‌ای، چهره‌ای صادقانه، متین و زیباآیین از اسلام ارائه کنند.

وی ادامه داد: این روایت‌ها باید نشان دهند که اسلام، در عین به‌رسمیت شناختن تفاوت‌ها، انسان را به عدالت، احترام، شفقت و تفاهم فرا می‌خواند.

وی تولید یک فیلم کوتاه درباره دوستی دو دانشجو از دو سنت مذهبی، ساخت مستندی از زندگی علمی و فرهنگی دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه، تولید پادکستی چندزبانه درباره تجربه زیسته همدلی، طراحی پوستری مفهومی درباره «پل بودن تفاوت‌ها» یا ساخت موشن‌گرافیکی درباره اصول همزیستی در اندیشه اسلامی را نمونه‌هایی از این ظرفیت دانست.

رئیس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی تأکید کرد: چنین آثاری تنها تولید یک اثر هنری نیست، بلکه مشارکت در ساختن حافظه‌ای فرهنگی و تمدنی برای آینده امت اسلامی است.

فلاح‌زاده خاطرنشان کرد: دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی در امتداد رسالت علمی و فرهنگی خود از آثاری استقبال می‌کند که بتوانند میان سنت و نوآوری، میان معنا و رسانه و میان هویت اسلامی و زبان جهانی ارتباطی خلاق برقرار کنند.

وی افزود: هر اثر موفق در این عرصه می‌تواند نمونه‌ای از آن چیزی باشد که دانشگاه در چشم‌انداز خود دنبال می‌کند؛ یعنی تربیت انسان‌هایی فرهیخته، مسئول، گفت‌وگومحور، حقیقت‌جو و توانمند در بازنمایی معارف اسلامی با بیانی روزآمد، متقن و اثرگذار.

رئیس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی در پایان ضمن شکرگزاری برای توفیق برگزاری این رویداد و قدردانی از دست‌اندرکاران، استادان، برنامه‌ریزان و همراهان این مسیر، از دانشجویان بین‌المللی دعوت کرد تا با حضوری مسئولانه، الهام‌بخش و آفرینشگر در این جشنواره مشارکت کنند.

وی گفت: دانشجویان باید با زبان هنر و رسانه به بازنمایی حقیقتی بپردازند که جهان امروز سخت بدان نیازمند است؛ حقیقت امکان همزیستی، فهم متقابل و برادری در پرتو آموزه‌های ناب اسلامی.

فلاح‌زاده ابراز امیدواری کرد که ثمره این جشنواره تنها مجموعه‌ای از آثار هنری نباشد، بلکه آغازی برای شکل‌گیری جریان تازه‌ای از روایت‌گری فرهنگی در دانشگاه باشد؛ جریانی که در آن دانشجو نه‌فقط تولیدکننده محتوا، بلکه سفیر اندیشه تقریب، پیام‌آور کرامت انسانی و راوی امید، صلح و همزیستی در جهان معاصر باشد.

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