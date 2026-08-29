انهدام تیم تروریستی در سراوان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنابر اعلام روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، از تیم یاد شده تعداد ۲۰ بسته مواد انفجاری به همراه متعلقات انفجاری؛ تعداد زیادی سلاح جنگی سبک و نیمه سنگین به همراه مهمات سبک و نیمه سنگین و وسایل ارتباطی استارلینک کشف گردید.

این تیم قصد انجام اقدامات تروریستی بر روی اهداف از پیش تعیین شده در جنوب استان را داشت.

لازم به یادآوری است این تیم تروریستی وابسته به رژیم منحوس صهیونی و رژیم تروریستی آمریکا قصد داشتند در همراهی با جنگ آمریکا سلسله اقدامات تروریستی را در استان رقم بزنند که باعنایت خداوند متعال این عناصر تروریستی قبل از هرگونه اقدام تروریستی مورد ضربه قرار گرفتند.

در پایان قرارگاه قدس به مزدوران رژیم منحوس صهیونی و رژیم تروریستی آمریکا هشدار می‌دهد امنیت مردم استان سیستان و بلوچستان خط قرمز ما بوده و به هیچ مزدوری اجازه ورود و تحرک در منطقه را نخواهد داد و با آنان به شدت برخورد خواهد کرد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

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