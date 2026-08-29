ارزیابی تازه سازمان ملل از بحران انسانی افغانستان؛ حدود نیمی از کشور نیازمند کمک هستند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ارزیابی تازهای که سازمان ملل متحد و نهاد پژوهشی ریچ (REACH) منتشر کردهاند، اعلام شده است بحرانهای پیدرپی انسانی در افغانستان توانایی خانوادهها و جوامع را برای مقابله با مشکلات بهشدت کاهش داده و سلامت روان مردم را تحت فشار قرار داده است.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱٫۹ میلیون نفر در افغانستان (معادل ۴۵ درصد جمعیت کشور) به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این رقم با وجود کاهش حدود ۴ درصدی نسبت به سال گذشته میلادی، همچنان یکی از بالاترین سطوح نیاز انسانی در جهان در شرایط غیرجنگی محسوب میشود.
گزارش تأکید میکند که ترکیبی از ناامنی غذایی شدید، خشکسالی، بازگشت گسترده مهاجران، بلایای طبیعی، محدودیتهای حمایتی و فشارهای اقتصادی، باعث افزایش اضطراب روانی و کاهش ظرفیت تابآوری خانوارها و جوامع شده است. گروههایی مانند کودکان، زنان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و بازگشتکنندگان بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند.
این ارزیابی همچنین پیشبینی کرده است که ۱۷٫۴ میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبهرو خواهند بود که از این میان ۴٫۷ میلیون نفر در وضعیت اضطراری (فاز ۴) قرار میگیرند؛ رقمی که بیش از دو برابر سال گذشته است.
...............
پایان پیام/
نظر شما