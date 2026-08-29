محدود کردن مساجد ایتالیا؛ اقدامی انتخاباتی برای رقابت با راست افراطی!

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه محلی ایل‌مانیفستو در گزارشی نوشت حزب راست افراطی لیگ به رهبری ماتئو سالوینی، در شرایط کاهش حمایت انتخاباتی، بار دیگر موضوع مخالفت با ساخت مساجد و محدود کردن فعالیت مراکز اسلامی را در دستور کار قرار داده است. سالوینی قصد دارد طرحی قانونی برای «متوقف کردن ایجاد مراکز اسلامی جدید» تا زمان دستیابی به توافق میان نهادهای اسلامی و دولت ایتالیا ارائه کند.

طرح جدید سالوینی برای مساجد

براساس این گزارش، طرح قانونی مورد نظر حزب لیگ آماده شده و سالوینی قرار است آن را در آینده نزدیک رسماً ارائه کند؛ بخش مربوط به مساجد در این طرح شامل ایجاد فهرستی از نهادهای دینی فاقد توافق رسمی با دولت ایتالیا و تدوین «منشور ارزش‌ها» برای این نهادهاست؛ همچنین انتشار عمومی صورت‌های مالی سازمان‌های دینی و ثبت رسمی روحانیون مذهبی نیز در این طرح پیش‌بینی شده است.

حزب لیگ اعلام کرده است که هدف از الزام به انتشار صورت‌های مالی، نگرانی درباره منابع مالی برخی نهادهای اسلامی و احتمال ارتباط آن‌ها با گروه‌هایی مانند اخوان‌المسلمین است؛ ادعایی که در متن طرح و مواضع حزب مطرح شده است. این طرح همچنین اختیارات مقام‌های محلی، استانداری‌ها و وزارت کشور ایتالیا را برای نظارت بر اماکن عبادت و فعالیت‌های انجام‌شده در آن‌ها افزایش می‌دهد.

مجازات حبس و محدودیت‌های جدید

این گزارش همچنین مهم‌ترین بخش این طرح را ایجاد یک عنوان مجرمانه جدید و تعیین مجازات حداکثر پنج سال حبس برای افرادی دانسته است که به گفته متن طرح، «آموزه‌ها یا اصول مغایر با نظام حقوقی» را تبلیغ کنند یا به نفرت‌پراکنی و رویکردهای افراطی دامن بزنند.

محافل ایتالیایی معتقدند تعریف ارائه‌شده در این بخش مبهم و گسترده است و می‌تواند آزادی عبادت را تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس این گزارش ممنوعیت پوشش کامل صورت و تشدید مقررات مربوط به مجوزهای اقامت نیز از دیگر بخش‌های بسته پیشنهادی حزب لیگ است. این طرح در مجموع، به گفته نویسنده، با هدف افزایش کنترل بر اماکن مذهبی و فعالیت‌های انجام‌شده در آن‌ها و اعطای اختیارات بیشتر به مقام‌های امنیتی و اداری تدوین شده است.

رقابت لیگ با حزب راست افراطی

گزارش در ادامه هدف اعلام‌شده حزب لیگ را مقابله با «اسلام‌گرایی افراطی» عنوان کرده، اما بیان دارد که در عمل، موضع این حزب دامنه گسترده‌تری پیدا کرده و به مخالفت با اسلام محدود به جریان‌های افراطی نیست. گزارش در همین چارچوب به مواضع روبرتو وانناچی، نماینده پارلمان اروپا و چهره جریان راست‌گرای «فوتورو ناتسیوناله» اشاره کرده است که از «سنت‌های مسیحی» به‌عنوان ریشه‌های هویت ایتالیایی و اروپایی دفاع می‌کند.

این نویسنده همچنین به سخنان جان‌آنجلو بوف، نماینده حزب فوتورو ناتسیوناله، اشاره کرده که در واکنش به موضوع ساخت مسجد در ونیز گفته است: «باز کردن مسجد در ونیز، روزی که شاهد ساخت یک کلیسای جامع مسیحی در مرکز ریاض باشیم.» نویسنده این مواضع را بخشی از فضای سیاسی رو به تشدید پیرامون مسئله مساجد و اسلام در ایتالیا دانسته است.

نظرسنجی‌ها و نگرانی از کاهش حمایت از لیگ

بر اساس این گزارش، جدیدترین نظرسنجی مؤسسه «BiDiMedia» حزب فوتورو ناتسیوناله را با هشت درصد حمایت در جایگاه چهارمین حزب ایتالیا قرار داده و از عبور این حزب از فورزا ایتالیا خبر داده است. در مقابل، حمایت از حزب لیگ در این نظرسنجی به ۴.۸ درصد رسیده است. نویسنده معتقد است همین روند موجب شده است لیگ برای رقابت با جریان وانناچی، مواضع سخت‌گیرانه‌تری درباره اسلام و مهاجرت اتخاذ کند.

گزارش در پایان تحلیل کرده است که با توجه به نزدیک بودن پایان دوره قانون‌گذاری، طرح پیشنهادی درباره مساجد احتمال اندکی برای تصویب و اجرایی شدن دارد و بیش از آنکه یک اقدام قانون‌گذاری با چشم‌انداز عملی باشد، کارکرد انتخاباتی دارد. گزارش این طرح را تلاشی از سوی حزب لیگ برای رقابت با جریان وانناچی در حوزه مهاجرت و مخالفت با اسلام توصیف کرده و نوشته است که رقابت میان احزاب راست ایتالیا بر سر این موضوع می‌تواند بر فضای سیاسی این کشور تأثیر بگذارد.

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