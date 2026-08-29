به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر بندری «چیتاگونگ» در بنگلادش، هم‌زمان با فرارسیدن عید سعید میلادالنبی(ص)، شاهد برگزاری باشکوه مراسم سنتی «جشن جلوس» با حضور گسترده و پرشور مردم متدین بود.

در این آیین مذهبی که با فضایی آکنده برگزار شد، خیابان‌های اصلی شهر مملو از جمعیت مشتاقی بود که با در دست داشتن پرچم‌های سبز و پلاکاردهایی با مضامین دینی، ارادت قلبی خود را به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) ابراز کردند. بسیاری از شرکت‌کنندگان با پوشش سنتی، جلوه‌ای خاص و متمایز به این راهپیمایی بخشیدند.

منابع محلی نوشتند به همین مناسبت، سیمای شهر چیتاگونگ تغییر یافته و مناطق مختلف آن، به‌ویژه «قاضی دیوری» و محلات اطراف، با نورپردازی‌های رنگارنگ، نصب پرچم‌ها و بنرهای تزیینی، حال‌وهوایی جشن‌گونه به خود گرفت. پس از غروب آفتاب، جلوه نورپردازی ساختمان‌ها و خیابان‌ها، نشاط معنوی شهر را دوچندان کرد.

طنین آوای صلوات و نعت‌خوانی در جای‌جای مسیر راهپیمایی، فضای چیتاگونگ را سرشار از عطر معنویت کرد. کارشناسان امور مذهبی، «جشن جلوس» چیتاگونگ را فراتر از یک راهپیماییِ صرف دانسته و آن را نمادی از تجدید عهد مسلمانان با آموزه‌های نبوی و تجلی عشق و احترام به سیره پیامبر اکرم (ص) توصیف می‌کنند.

.

...........

پایان پیام