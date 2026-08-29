به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ احمد زارعان، کارشناس مسائل سیاسی، در گفتوگو با خبرنگار ابنا با اشاره به تحولات اخیر میان یمن و عربستان سعودی اظهار کرد: یمن بیش از ۱۰ سال است که تحت محاصره شدید سعودیها قرار دارد؛ محاصرهای زمینی، دریایی و هوایی که شرایط سختی را به ملت یمن تحمیل کرده است. فرودگاههای یمن نیز در شرایطی قرار دارند که پذیرای پروازهای عادی نیستند.
وی افزود: کشوری که بیش از ۱۰ سال تحت محاصره همهجانبه قرار داشته باشد، طبیعتاً مردم آن در مضیقه قرار میگیرند. یمنیها این بار تصمیم گرفتهاند این محاصره ظالمانه را بشکنند و اعلام کردهاند اگر سعودیها به محاصره یمن ادامه دهند، یمنیها نیز متقابلاً عربستان را در حوزه نفتی محاصره خواهند کرد و اجازه عبور کشتیهای سعودی از تنگه بابالمندب را نخواهند داد.
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: سعودیها علاوه بر محاصره یمن، در مسائل داخلی این کشور نیز مداخله میکنند و از نیروهایی که تحت فرمان عربستان سعودی هستند حمایت میکنند. در مقابل، یمنیها مراکز تجمع این نیروها را در مأرب و سایر استانها هدف قرار میدهند.
زارعان گفت: امارات و عربستان سعودی طی ۱۰ سال گذشته نقش مخربی در یمن داشتهاند و با مداخلات خود عملاً به سمت تجزیه این کشور حرکت کردهاند؛ اگرچه این تجزیه به شکل رسمی اتفاق نیفتاده است، اما در عمل بخشهایی از یمن تحت کنترل مخالفان و معارضان و بخشهایی نیز تحت کنترل دولت قانونی یمن در صنعا قرار دارد.
وی تأکید کرد: این وضعیت برای یمنیها قابل قبول نیست که کشورهای خارجی در امور کشورشان دخالت کنند و از جریانهای وابسته و نیروهای مورد حمایت خود پشتیبانی کنند.
زارعان با اشاره به تجربه عربستان در جنگ یمن اظهار کرد: اقدامات نظامی عربستان سعودی در گذشته علیه یمن نتیجهای برای این کشور نداشت. ائتلاف نسبتاً گستردهای که سعودیها از سال ۲۰۱۵ علیه یمن شکل دادند، از طریق عملیات نظامی نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند و در نهایت عربستان وارد مذاکره با یمنیها شد و به نوعی آتشبس برقرار شد.
وی افزود: به نظر میرسد سعودیها با تجربه آن جنگ به این نتیجه رسیدهاند که تقابل نظامی با یمن هیچ دستاوردی برای آنها نخواهد داشت و احتمالاً در آینده مسیر مذاکره را انتخاب خواهند کرد.
این کارشناس مسائل سیاسی درباره سیاست رسانهای عربستان در قبال حملات یمن به تأسیسات و مناطق حساس این کشور نیز گفت: این مسئله تأییدی بر عرایض قبلی بنده است؛ آنها تلاش میکنند وضعیت را در داخل کشورشان بحرانی جلوه ندهند تا بتوانند از کنار این بحران عبور کنند.
زارعان افزود: رسانههای سعودی تلاش میکنند حملات و اصابتهای جدی به برخی پالایشگاهها و مناطق حساس و مهم عربستان را سانسور کنند یا کمتر به آن بپردازند تا افکار عمومی داخلی از ابعاد واقعی بحران مطلع نشود.
وی در ادامه با اشاره به انتخابات پیشروی رژیم صهیونیستی و وضعیت سیاسی بنیامین نتانیاهو اظهار کرد: در پنج یا شش انتخابات کنست و پارلمان رژیم صهیونیستی که طی سالهای اخیر برگزار شده، حزب لیکود همواره حزب برتر بوده و بیشترین کرسیها را به دست آورده است.
زارعان افزود: برای نخستین بار طی هفت یا هشت سال اخیر، یک حزب دیگر در سرزمینهای اشغالی توانسته است از حزب لیکود پیشی بگیرد و به همین دلیل میتوان گفت جایگاه و محبوبیت حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با چالش جدی مواجه شده است.
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: دلیل اصلی کاهش جایگاه نتانیاهو این است که تلقی عمومی در سرزمینهای اشغالی آن است که نتانیاهو جنگهای منطقهای خود را باخته است. بر اساس آخرین نظرسنجیهای انجامشده در سرزمینهای اشغالی، بیش از ۹۲ درصد از ساکنان این مناطق گفتهاند که ایران پیروز مطلق جنگ بوده است و اکنون نیز نسبت به موفقیت جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران تردیدهای جدی وجود دارد.
وی تصریح کرد: این دیدگاهها و رویکردها ناشی از آن است که افکار عمومی در سرزمینهای اشغالی، نتانیاهو را مسئول وضعیت موجود و شکستهای اخیر میدانند. آنها معتقدند نتانیاهو در جنگ غزه، جنگ علیه لبنان، جنگ علیه ایران و سایر پروندهها ناموفق بوده است.
زارعان گفت: نتانیاهو همچنین از سوی افکار عمومی مسئول عملیات طوفان الاقصی و یک شکست اطلاعاتی و امنیتی دانسته میشود و به همین دلیل انتخابات پیشرو برای او و حزب لیکود بسیار چالشبرانگیز خواهد بود.
وی افزود: نتانیاهو تقریباً از سال ۲۰۰۲ به این طرف نخستوزیر بوده است، بهجز یک مقطع کوتاه از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، و اکنون افکار عمومی او را مقصر وضعیت موجود و شکستهای اطلاعاتی و امنیتی میدانند.
این کارشناس مسائل سیاسی درباره وضعیت سیاسی رژیم صهیونیستی پس از انتخابات نیز اظهار کرد: پس از انتخابات، مسئله اصلی تشکیل ائتلاف خواهد بود؛ زیرا برای تشکیل دولت در اسرائیل باید ائتلافی از احزاب شکل بگیرد که بتوانند ۶۱ کرسی را تحت یک ائتلاف واحد سازماندهی کنند.
زارعان ادامه داد: به نظر میرسد اختلافات اصلی تازه بعد از انتخابات آغاز شود و بعید است احزاب صهیونیستی بتوانند یک ائتلاف یکپارچه و باثبات برای تشکیل دولت ایجاد کنند.
وی درباره احتمال قدرت گرفتن نفتالی بنت نیز گفت: صحبتهایی مطرح است که نفتالی بنت ممکن است به قدرت برسد، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند میان جنایتکاران تفاوت اساسی وجود ندارد؛ چه نتانیاهو باشد و چه نفتالی بنت.
زارعان تأکید کرد: اگر نتانیاهو شکست بخورد، ممکن است در رویکرد رژیم صهیونیستی در جزئیات و سطوح تاکتیکی تغییراتی ایجاد شود، اما در سطح راهبردی، این رژیم آرمانهای توسعهطلبانه و اشغالگرانه خود را کنار نخواهد گذاشت.
وی افزود: رژیم صهیونیستی مخالفت با تشکیل دولت مستقل فلسطینی و اهداف اشغالگرانه خود را کنار نخواهد گذاشت و آرمان تحقق برداشت خود از تورات و تشکیل اسرائیل از نیل تا فرات را نیز کنار نخواهد گذاشت.
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: بسیاری از کسانی که اکنون در اردوگاه مخالفان نتانیاهو قرار دارند نیز از کشتار مردم در غزه، لبنان و ایران حمایت کردهاند و حتی در برخی موارد ادبیات تندتری داشتهاند. بنابراین نباید تصور کرد که اگر نتانیاهو از قدرت کنار برود و فرد دیگری به قدرت برسد، تغییر اساسی در
زارعان در پایان گفت: اساس این رژیم بر جنایت، اشغالگری، تجاوز و کشتار است و ما اساساً نباید در معادلات خود چشمداشتی به انتخابات اسرائیل یا حتی انتخابات آمریکا داشته باشیم، بلکه باید کار خودمان را انجام دهیم و سیاستها و راهبردهای خود را بر اساس منافع ملی کشور پیش ببریم.
.......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما