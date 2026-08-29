قالیباف: ثمره وحدت، شکست دشمن بود 

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف امروز شنبه(۷ شهریورماه) پیامی به مناسبت هفته وحدت صادر کرد که در این پیام آمده است: هفته وحدت، یادآور حقیقتی بزرگ و راهبردی در جهان اسلام است؛ حقیقتی که از میلاد سراسر نور و رحمت حضرت ختمیمرتبت، محمد مصطفی صلیالله علیه و آلهو سلم سرچشمه میگیرد؛ پیامبری که آمد تا انسانها را از تفرقه به توحید، از دشمنی به برادری و از جهل و پراکندگی به آگاهی و همبستگی فرا بخواند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام افزود: شیعه و سنی در ایران، پیش از آنکه در یک مذهب متفاوت باشند، در دو حقیقت مشترک هستند، اول اینکه همه دل در گرو محبت رسول خدا(ص) و اهلبیت گرانقدر ایشان دارند و دوم آنکه همه خود را ایرانی میدانند.
وی در این پیام تاکید کرد: ایران اسلامی، سرزمین همزیستی برادرانه اقوام و مذاهب است امروز وحدت شیعه و سنی در ایران، نه یک شعار مناسبتی، بلکه یکی از پایههای اقتدار ملی و یکی از سرمایههای بزرگ امنیت و پیشرفت کشور است که نمونه بارز تحقق آن در جنگ های تحمیلی اول و دوم و سوم و ایستادگی همه مذاهب و ادیان در چارچوب ایران عزیز در مقابل دشمن بیگانه و خونخوار بود. جهان اسلام نیز امروز در برابر یک انتخاب تاریخی قرار گرفته است.
رئیس قوه مقننه در این پیام یادآور شد: تحولات سالهای اخیر در منطقه نشان داده است که ملتها و دولتهای مسلمان، بیش از گذشته به این حقیقت پی بردهاند که قدرتهای بیگانه و دشمنان اسلام، نه قادرند برای ملتهای منطقه امنیت پایدار فراهم کنند و نه اساساً ارادهای برای تحقق چنین امنیتی دارند. امنیتی که بر حضور و دخالت قدرتهای فرامنطقهای بنا شود، امنیتی شکننده و وابسته است، اما امنیتی که بر اراده ملتهای مسلمان و همکاری برادرانه کشورهای منطقه استوار باشد، میتواند پایدار، عزتمند و ماندگار باشد.
قالیباف در این پیام با بیان اینکه امروز نشانههای این بیداری را میتوان در شکلگیری پیمانها، همکاریها و ترتیبات جدید منطقهای مشاهده کرد، گفت: پیمانها و ترتیبات جدید منطقهای میتواند نوید بخش آغاز مرحلهای تازه باشد که همسایگان مسلمان به جای بیگانگان بر ظرفیت های خود تکیه کنند و به جای رقابتهای فرساینده، مسیر همکاری و برادری را برگزینند. ثمره وحدت بین مسلمانان به ویژه در تحولات اخیر، چشاندن طعم شکست به دشمن و پیروزیهای پی در پی با عقب راندن استکبار از مواضع و رویاپردازیهای خود بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام افزود: با گرامیداشت فرخنده میلاد حضرت رسول اکرم(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و امام جعفر صادق(علیهالسلام)، هفته وحدت را به همه ملت بزرگ ایران، برادران و خواهران اهل سنت و شیعه، و به همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
وی در این پیام خاطرنشان کرد: امید آنکه به برکت میلاد پیامبر رحمت(صلیاللهعلیهوآلهوسلم)، جهان اسلام بیش از گذشته به حقیقت مشترک خویش بازگردد، دستهای برادری میان ملتهای مسلمان فشردهتر شود و منطقه ما شاهد طلوع عصری نوین از وحدت، استقلال، امنیت و عزت اسلامی باشد؛ عصری که در آن، سرنوشت مسلمانان به دست خود آنان رقم بخورد و هیچ قدرت بیگانهای نتواند میان برادران مسلمان دیوار جدایی بنا کند.
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