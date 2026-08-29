به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اجتماعی اسلامی «نور گاردنز» روز جمعه در جنوبغرب شهر لندن در استان انتاریو کانادا افتتاح شد. این مرکز شامل شبستان نماز، مرکز آموزشی و فضاهایی برای گردهمایی و تعامل جوانان است و به گفته مسئولان، با هدف پاسخگویی به نیازهای مذهبی و اجتماعی جامعه مسلمان این شهر راهاندازی شده است.
ساخت این مرکز اسلامی ۱۴ سال به طول انجامید و اجرای پروژه از سال ۲۰۱۲، پس از خرید زمین توسط انجمن مسلمانان کانادا آغاز شد. هزینه ساخت این مجموعه از طریق کمکهای مردمی تأمین شده و در مجموع ۱۴.۳ میلیون دلار برای اجرای آن هزینه شده است. «نبیل سلطان»، رئیس مرکز و پزشک مرکز علوم بهداشتی لندن، این پروژه را «رویایی که به واقعیت تبدیل شده است» توصیف کرد.
به گفته سلطان، هزاران نفر در تأمین هزینههای ساخت این مرکز مشارکت داشتهاند و کمکهای مالی از مبالغ پنج و ۱۰ دلاری تا مبالغ قابل توجهتر را شامل میشده است. وی تأکید کرد که همین مشارکت گسترده مردمی موجب شده این پروژه اجتماعی در شهر لندن به سرانجام برسد.
افتتاح مرکز «نور گاردنز» در حالی صورت گرفته است که بر اساس گزارش منتشرشده، شهر لندن حدود ۳۶۶ هزار نفر جمعیت دارد و مسلمانان حدود ۸.۵ درصد از ساکنان آن را تشکیل میدهند. مسجدهای موجود شهر برای پذیرش همه نمازگزاران با محدودیت ظرفیت مواجه هستند. جامعه مسلمانان لندن نیز سابقهای چندنسلی دارد و نخستین مسجد این شهر در دهه ۱۹۵۰ تأسیس شد؛ این مسجد در سال ۱۹۶۱ در آتش سوخت و سه سال بعد بازسازی شد و به نخستین مسجد انتاریو و دومین مسجد کانادا تبدیل شد.
«منیر القاسم»، امام مرکز اسلامی جنوبغرب انتاریو، که ۵۰ سال است در لندن زندگی میکند، ابراز امیدواری کرد مرکز اسلامی نور گاردنز به مکانی برای اندیشیدن، کمک متقابل و گفتوگو میان مردم با پیشینههای مختلف تبدیل شود. برگزارکنندگان همچنین برنامههایی مانند روزهای درهای باز، برنامههای بینادیانی و نشستهای گفتوگومحور را برای تقویت ارتباط میان مسلمانان و غیرمسلمانان شهر در نظر گرفتهاند. نبیل سلطان نیز با تأکید بر رویکرد اجتماعی این مرکز گفت: «درهای ما همیشه به روی بازدیدکنندگان باز است.»
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