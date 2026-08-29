۱۲ شباهت پیامبر اکرم(ص) و امام زمان(عج) در روایات

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد حسینی در محفل جشن شب گذشته در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت، به بیان ۱۲ شباهت میان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و حضرت مهدی عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف پرداخت.

وی با اشاره به روایتی از حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها درباره فضیلت دعای غروب جمعه اظهار کرد: در روز جمعه ساعتی وجود دارد که دعا در آن مستجاب می‌شود و آن هنگام غروب جمعه است؛ ازاین‌رو شایسته است مؤمنان این فرصت را برای دعا در حق ظهور حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف و برآورده شدن حوائج خیر مغتنم بشمارند.

حسینی نخستین شباهت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف را در نام و کنیه دانست و گفت: در روایت آمده است «المهدی من ولدی، اسمه اسمی و کنیته کنیتی»؛ حضرت مهدی از فرزندان پیامبر و نام و کنیه ایشان همانند رسول خداست.

او افزود: از دیگر شباهت‌های این دو بزرگوار، شباهت در چهره و شمایل، اخلاق و گفتار است و در روایات، حضرت مهدی عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف شبیه‌ترین مردم به پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله معرفی شده‌اند.

کارشناس معارف اسلامی، نداشتن خواهر و برادر، از دست دادن پدر در سنین کودکی و رشد در شرایط یتیمی را از دیگر وجوه اشتراک پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف برشمرد و ادامه داد: هر دو بزرگوار موعود آخرالزمان هستند؛ پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله خاتم انبیا و حضرت مهدی عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف خاتم اوصیاست.

حسینی با اشاره به شباهت یاران خاص پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف بیان کرد: در روایات، شمار یاران خاص حضرت مهدی عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف ۳۱۳ نفر معرفی شده و یاران پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در جنگ بدر نیز ۳۱۳ نفر بودند.

وی شرایط پیش از بعثت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و پیش از ظهور حضرت مهدی عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف را از دیگر وجوه قابل تأمل دانست و با اشاره به توصیف امیرالمؤمنین علیه‌السلام از دوران جاهلیت در خطبه دوم نهج‌البلاغه گفت: جامعه پیش از بعثت گرفتار جهل، ظلم و نابسامانی بود و در دوران پیش از ظهور نیز بر اساس روایات، جهان با گسترش فساد و بی‌عدالتی مواجه خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به قیام پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و قیام حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، اظهار کرد: هر دو قیام با هدف برپایی حق و عدالت و مقابله با ظلم و فساد شکل می‌گیرد و این مسئله نشان‌دهنده پیوند عمیق میان رسالت نبوی و نهضت مهدوی است.

حسینی آخرین شباهت را پیوند عمیق پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف با حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام دانست و خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نسبت به مصیبت سیدالشهدا علیه‌السلام اندوهگین بودند و حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف نیز در زیارت ناحیه مقدسه، بر مصائب جد بزرگوارشان اباعبدالله الحسین علیه‌السلام سوگوارند.

وی در پایان با اشاره به پیوند عمیق فرهنگ مهدویت و عاشورا، بر ضرورت تقویت معرفت نسبت به حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف و توجه به سیره و آرمان حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام تأکید کرد و یادآور شد که انتظار واقعی، در گرو شناخت امام زمان و حرکت در مسیر معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام است.