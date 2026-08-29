به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سیدمحمد سعیدی پیش از ظهر امروز در دیدار با اعضای چهاردهمین همایش بینالمللی پژوهشهای قرآنی در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها در شکلگیری هویت علمی و تمدنی قم، گفت: حضور کریمه اهلبیت سلاماللهعلیها در قم و رحلت ایشان در این شهر، آثار و برکات فراوانی در مسیر رشد علمی، فرهنگی و تمدنی این منطقه و جهان اسلام داشته است.
آیتالله سعیدی با اشاره به روایتی از امام صادق علیهالسلام درباره جایگاه قم اظهار داشت: امام صادق علیهالسلام سالها پیش از ولادت حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، قم را حرم اهلبیت علیهمالسلام معرفی کردند و این تعبیر نشاندهنده جایگاه ویژه این شهر در نشر معارف مکتب اهلبیت علیهمالسلام است.
وی افزود: امروز نیز قم باید این رسالت تاریخی را با قدرت ادامه دهد و به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی، مروج مکتب جعفری و یکی از مراکز مهم نشر علوم و معارف اهلبیت علیهمالسلام، نقش خود را در عرصه جهانی ایفا کند.
آیتالله سعیدی با تقدیر از شکلگیری مجموعههای علمی و دانشگاهی در قم، تأسیس دانشگاه علوم قرآنی را اقدامی ارزشمند در مسیر توسعه علمی و معرفتی دانست و خاطرنشان کرد: وقف و ایجاد مجموعههای علمی از جمله اقداماتی است که میتواند زمینه رشد دانش، تربیت نیروهای متخصص و گسترش معارف قرآن و اهلبیت علیهمالسلام را فراهم کند.
وی در ادامه با اشاره به همزمانی میلاد پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و امام صادق علیهالسلام بیان کرد: این دو میلاد بزرگ را باید به یکدیگر پیوند داد؛ چراکه پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله تمدن توحیدی را آغاز کردند و امام صادق علیهالسلام این جریان را در قالب یک مدرسه علمی و تمدنی گسترش دادند.
آیتالله سعیدی ادامه داد: پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله صرفاً یک دعوت دینی را آغاز نکردند، بلکه با خروج جامعه از جهل و تاریکی به سوی علم و توحید، یک تحول تمدنی ایجاد کردند و در مدینه نیز نمونهای از مدیریت الهی و تبدیل جامعه پراکنده به امت واحد را به نمایش گذاشتند.
وی امام صادق علیهالسلام را از پایهگذاران جریان علم مفید در دورهای سرشار از اختلافات فکری و سیاسی دانست و تصریح کرد: در شرایطی که جریانهای مختلف تلاش میکردند با ایجاد فرقهها و انحرافات، مکتب اهلبیت علیهمالسلام را تحتالشعاع قرار دهند، امام صادق علیهالسلام با تقویت مدرسه علمی خود، بذر تمدنی پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله را به درختی تنومند تبدیل کردند.
تولیت حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه دانشگاهیان باید از الگوی علمی امام صادق علیهالسلام الهام بگیرند، گفت: دین تنها به عبادت و معبد محدود نیست و باید در عرصههای مختلف علمی و اجتماعی حرف برای گفتن داشته باشد؛ از این رو جامعه دانشگاهی باید دانش و تخصص خود را افزایش داده و با تولید آثار علمی و پاسخگویی اقناعی به شبهات، از معارف اسلامی دفاع کند.
آیتالله سعیدی با اشاره به شرایط فرهنگی و فکری جهان امروز افزود: در دنیای تفرقه، دروغ، فضای مجازی و هجمههای فکری، رسالت جامعه علمی سنگینتر از گذشته است و کسانی میتوانند صدای رسای تمدن اسلامی باشند که در حوزه تخصصی خود از توان علمی و معرفتی بالایی برخوردار باشند.
وی همچنین بر ضرورت توجه پژوهشگران به مفاهیم و معارف قرآنی تأکید کرد و خواستار پژوهش و دقت بیشتر دانشگاهیان در مفاهیم قرآنی و پرهیز از محدود کردن برخی آیات به کاربردهای رایج و مناسبتهای خاص شد.
آیتالله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات سیاسی پس از رحلت امام خمینی رحمهالله و موضوع انتخاب رهبر معظم انقلاب، بر اهمیت استقلال و نقش مجلس خبرگان در انتخاب رهبر تأکید کرد و گفت: تجربه تاریخی جمهوری اسلامی نشان داده است که تصمیمگیری در مسائل مهم نظام باید بر اساس سازوکارهای قانونی و رأی مستقل نهادهای مسئول انجام شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام جامعه اظهار کرد: نقد مسئولان و بیان ضعفها امری لازم است، اما نقد نباید به تخریب و ایجاد تفرقه تبدیل شود؛ چراکه جامعه در برابر توطئههای دشمن بیش از هر چیز به اتحاد، انسجام و تقویت ظرفیتهای داخلی نیاز دارد.
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