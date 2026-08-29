به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم اختتامیه ششمین دوره کتاب سال قرآنی و چهاردهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی با معرفی و تجلیل از برترین آثار و همچنین با حضور فرهیختگان و پژوهشگران قرآنی پیش از ظهر امروز در دفتر تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) در شهر قم، برگزار شد.

ارزیابی ۱۷۵ کتاب و ۳۳ رساله دکتری

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد نقیب رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در ابتدای این مراسم با بیان اینکه این دانشگاه، تنها دانشگاه قرآنی و تنها دانشگاه تمام وقفی کشور است، اظهار داشت: دانشگاه، ۱۸ دانشکده در ۱۶ استان کشور دارد. هم اکنون پنج هزار دانشجو در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، تحصیل می کنند و تعداد فارغ التحصیلان این دانشگاه حدود ۳۰ هزار نفر است که آنها در نهادهای مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، دانشگاه ها و مراکز قرآنی مشغول به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از سال ها پیش به این فکر افتاد که جای کتاب سال قرآنی، خالی است تا از کتاب های قرآنی تقدیر شود. اولین دوره کتاب سال قرآنی در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، برگزار شد و برگزاری دوره های بعدی کتاب سال قرآنی به صورت سراسری بود. در ششمین دوره کتاب سال قرآنی ۱۷۵ کتاب و ۳۳ رساله دکتر مورد ارزیابی قرار گرفت.

معرفی برگزیدگان ششمین دوره کتاب سال قرآنی

نقیب در خصوص برگزیدگان ششمین دوره کتاب سال قرآنی تصریح کرد: در مراسم اختتامیه این دوره از صاحبان ۳ کتاب قرآنی برگزیده و یک رساله دکترای برگزیده، تقدیر شد. همچنین یک کتاب قرآنی در حوزه مقاومت و یک کتاب کودک قرآنی نیز حائز جایزه ویژه ششمین دوره کتاب سال قرآنی شدند. همچنین انتشارات بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی هم به عنوان ناشر نمونه قرآنی، برگزیده گردید.

وی خاطرنشان کرد: بخش پژوهش های مسابقات قرآن و معارف سازمان اوقاف بر عهده دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم است و این دانشگاه مقالات رسیده به این بخش را مورد ارزیابی قرار داد و امروز از برگزیدگان این بخش هم تقدیر به عمل می آید.

قم باید در جهان پیشتاز نشر معارف اهل‌بیت(ع) باشد

آیت الله سیدمحمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(ع) در ادامه این مراسم با اشاره به جایگاه شهر قم اظهار کرد: این شهر به تعبیر امام صادق(ع)، حرم اهل بیت(ع) است. این خاستگاه باید حرف اول را در دنیا بزند و علوم و معارف اهل بیت(ع) از شهر قم در جهان نشر پیدا کند. قم باید قم بماند و رشد کند.

وی در ادامه گفت: رسول اکرم(ص)، تمدن توحیدی را آغاز کرد. ولادت پیامبر(ص)، صرفا تولد نبود بلکه یک انقلاب تمدنی به شمار می رود. ایشان در شهر مدینه، نخستین تجربه مدیریت الهی را رقم زدند. امام صادق(ع) نیز به ما آموخت که دین فقط یک معبد نیست، بلکه در تمام ابعاد حرف هایی برای گفتن دارد. ایشان تمدن پیامبر(ص) را به زبان دانشگاهی، ترجمه کردند.

تأکید بر شجاعت در ایجاد تحول و پاسخگویی به شبهات

آیت الله سعیدی، رهبر شهید را یک شخصیت قرآنی دانست و تصریح کرد: ایشان در دوران رژیم طاغوت در شهر مشهد به تفسیر قرآن می پرداختند. رهبر شهید بعد از رحلت امام خمینی(ره)، تلاش زیادی کردند و تحولی عظیمی را به وجود آوردند. درسی که ما می آموزیم این است که مثل پیامبر(ص)، شجاعت شروع یک تحول بزرگ را داشته باشیم و به شبهات پاسخ بدهیم و رویکرد اقناع گرایانه را در قبال اندیشمندان در پیش بگیریم.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) افزود: پس از رحلت امام خمینی(ره) با یک پیچ تاریخی مواجه شدیم و رهبر شهید در آن زمان به دلیل تواضعی که داشتند نه تنها به رهبری خود در جلسه مجلس خبرگان رای ندادند بلکه حتی با آن مخالفت کردند. پس از شهادت رهبر شهید هم در جلسه انتخاب رهبر شهید، اسامی دیگری هم در کنار آیت الله سید مجتبی خامنه ای مطرح شد. اما مجلس خبرگان به صورت مستقل به ایشان رای داد. آیت الله سیدمجتبی خامنه ای در پیام اخیر خود از دولت، تجلیل کردند و ما را امر نمودند که دولت را تقویت کنیم.

تجلیل از برگزیدگان پژوهش‌های قرآنی

در بخش پایانی مراسم از جمعی از برگزیدگان ششمین دوره کتاب سال قرآنی و چهاردهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی با اهدای هدایایی، تجلیل به عمل آمد.

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