به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حیدر رحیم، سخنگوی عتبه علوی، اعلام کرد: آغاز برنامههای این هفته با مراسم برافراشتن پرچم محمدی در صحن مطهر علوی برگزار میشود. این مراسم با حضور شمار زیادی از شرکتکنندگان در جشنها و خادمان امیرالمؤمنین (ع)، همچنین جمعی از شخصیتهای حوزوی، رسمی، فرهنگی و اجتماعی برگزار خواهد شد.
وی افزود که هفته صادقین شامل برنامهها و فعالیتهای متعددی است که از مهمترین آنها میتوان به پنجمین دوره جشنواره شعری رسول اعظم (ص) اشاره کرد. این جشنواره با حضور شماری از شاعران و مداحان از 8 کشور برگزار میشود و مشارکت گسترده مردم را نیز به همراه خواهد داشت.
رحیم همچنین گفت: عتبه علوی برای برگزاری هرچه بهتر برنامههای این هفته، تمامی بخشها و واحدهای خود را در حالت آمادهباش قرار داده است. این برنامهها همچنین شامل فعالیتهای ویژه بانوان، تجلیل از فرزندان خادمان آستان مقدس که در مراحل مختلف تحصیلی از دانشآموزان و دانشجویان ممتاز هستند، و برگزاری نشستهای معرفتی و فرهنگی، محافل مردمی و برنامههای قرآنی در صحن مطهر علوی خواهد بود.
سخنگوی عتبه علوی تأکید کرد: این برنامهها با هدف گرامیداشت این مناسبتهای مبارک و تقویت حضور فرهنگی و معرفتی، معرفی سیره پیامبر اکرم (ص) و ترویج میراث علمی امام جعفر صادق (ع) برگزار میشود.
......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما