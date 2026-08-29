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آغاز برنامه‌های هفته بین‌المللی صادقین در حرم مطهر امام علی(ع)

۷ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۶
کد مطلب: 1858916
آغاز برنامه‌های هفته بین‌المللی صادقین در حرم مطهر امام علی(ع)

دبیرخانه عتبه علوی امروز شنبه از آغاز برنامه‌های هفته بین‌المللی صادقین همزمان با سالروز ولادت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع)، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حیدر رحیم، سخنگوی عتبه علوی، اعلام کرد: آغاز برنامه‌های این هفته با مراسم برافراشتن پرچم محمدی در صحن مطهر علوی برگزار می‌شود. این مراسم با حضور شمار زیادی از شرکت‌کنندگان در جشن‌ها و خادمان امیرالمؤمنین (ع)، همچنین جمعی از شخصیت‌های حوزوی، رسمی، فرهنگی و اجتماعی برگزار خواهد شد.

وی افزود که هفته صادقین شامل برنامه‌ها و فعالیت‌های متعددی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به پنجمین دوره جشنواره شعری رسول اعظم (ص) اشاره کرد. این جشنواره با حضور شماری از شاعران و مداحان از 8 کشور برگزار می‌شود و مشارکت گسترده مردم را نیز به همراه خواهد داشت.

رحیم همچنین گفت: عتبه علوی برای برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های این هفته، تمامی بخش‌ها و واحدهای خود را در حالت آماده‌باش قرار داده است. این برنامه‌ها همچنین شامل فعالیت‌های ویژه بانوان، تجلیل از فرزندان خادمان آستان مقدس که در مراحل مختلف تحصیلی از دانش‌آموزان و دانشجویان ممتاز هستند، و برگزاری نشست‌های معرفتی و فرهنگی، محافل مردمی و برنامه‌های قرآنی در صحن مطهر علوی خواهد بود.

سخنگوی عتبه علوی تأکید کرد: این برنامه‌ها با هدف گرامیداشت این مناسبت‌های مبارک و تقویت حضور فرهنگی و معرفتی، معرفی سیره پیامبر اکرم (ص) و ترویج میراث علمی امام جعفر صادق (ع) برگزار می‌شود.

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