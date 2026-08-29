خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: خداوند انسان را با عشق آفریده و این عشق به مخلوق با تربیت و مقام ربوبیت خداوند عجین شده است.

انسان پس از خلقت سفری را در کائنات آغاز کرده است که این سفر، سفری است توام با رنج و هدف از این رنج ها نه تنها آزار و اذیت انسان نیست؛ بلکه هدف آن تربیت انسان و رسیدن به مقام ربوبیت است.

در این سفر خداوند انسان را بدون همراه و همسفر رها نکرده است، بلکه بیش از ۱۲۴ هزار راهنما و همسفر را برای ما قرار داده است.

سفری که با هبوط حضرت آدم علیه السلام از بهشت آغاز شد و تا خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی(ص) ادامه داشت.

این سفر پرماجرا یک هدف داشت و آن عجین شدن روح و جسم آدمی با یکدیگر و تعالی آدمی تا مقامی که روح و روانش با انسان کامل که همان امام و ائمه اطهار علیه السلام هستند هماهنگ شود و روح و جسم انسان به طور کامل در مسیری که امام به او نشان می دهد قرار گیرد.

در این سفر پرماجرای انسان، همواره یک دشمن هوشیار و بسیار کینه توز آدمی را تعقیب می کند و این دشمن همان ابلیس است که خود را زخم خورده سجده و حضرت آدم علیه السلام و رانده شدن از بهشت می داند، هر چند که دشمن واقعی ابلیس غرور او بود.

شیطان در این سفر پرماجرای انسان از آغاز خلقت تاکنون همواره تلاش کرده مانع هماهنگی انسان و فرزندان آدم با انسان کامل شود.

انسان در مسیر تعالی خود در بعد شخصیت فردی اصول و سبک زندگی متعالی را از انبیای الهی آموخت و در مرحله رشد فردی به تعالی رسید و این سیر انسان در مسیر تعالی او را به جایی رساند که با خاتم پیامبران حضرت رسول اکرم(ص) همراه و هم مسیر شد.

وحدت نقطه آغاز و پایان سفر انسان با خاتم پیامبران است

خداوند پیامبر خاتم(ص) را برگزید تا انسان را در عرصه زندگی فردی و اجتماعی به وحدت و هماهنگی با انسان کامل برساند.

وحدت انسان در بعد فردی و اجتماعی تنها با یک چیز محقق می شود و آن چیزی جز اخلاق نیست و بر همین اساس است که رسول خدا(ص) می فرماید« من برانگیخته شدم تا شرافت های اخلاقی را کامل کنم».

بشری که در عرصه فردی به تکامل نرسیده باشد قطعا نمی تواند در زندگی جمعی و اجتماعی نیز موفقیت های لازم را کسب کرده و با امام و انسان کامل هماهنگ شود.

برای همین است که رسول خدا (ص) در ابتدا ارزش های اخلاقی را در بعد فردی در میان مسلمانان نهادینه کردند و بعد از آن به نهادینه کردن ارزش های اجتماعی پرداخته و پس از هجرت از مکه به مدینه امتی را بنیان گذاشتند که در بعد فردی و اجتماعی نه تنها برای انسان های هم عصر خود بلکه برای تمامی انسان ها در اعصار مختلف الگو و اسوه هستند.

رسول خدا(ص) براساس ارزش های اخلاقی و تقوا جامعه ای را بنیان گذاشتند که در آن گرامی ترین انسان ها در نزد خداوند با تقوا ترین آنها بود.تقوا، اخلاق جامعه جاهلی را با فاصله ای اندک به جامعه مدنی انصار و مهاجر و برادران دینی تبدیل کرد.

در این جامعه وجه تمایز انسان ها تقوا و پایبندی به انسانیت و ارزش های انسانی و اخلاقی بود و در چنین جامعه ای هرگز مادیات نمی توانست گویای جایگاه انسان ها باشد و چنین جامعه ای است که مسلمانان را در عصر آخرالزمان و تشکیل حکومت عدل الهی به عنوان حکومت الگو و نمونه قرار می دهد حکومتی که در آن بندگی خداوند و عمل به اخلاقیات و تقوا معیار برتری انسان ها و هماهنگی با امام است.

پیامبر خاتم(ص) اسلام را به انسان ها عرضه کردند تا به آنها یادآور شوند که نژاد، رنگ پوست، ثروت، قدرت بدنی، زیبایی و معیارهای اینچنینی عامل برتری انسان ها نسبت به یکدیگر نیست، بلکه تقوا عامل برتری است و رسول خدا(ص) براساس همین معیار تقوا جوامع انسانی را با یکدیگر به وحدت رساندند و حتی مردمی که تا قبل از بعثت رسول خدا(ص) براساس معیارهای قبیله ای و غیرت قبیله ای در عصر عربی جاهلی با یکدیگر به جنگ مشغول بودند در مدت زمان کوتاهی براساس ارزش های اسلامی و فطرت پاک به چنان جایگاهی رساندند که نه تنها از ویژگی های قومی قبیله ای چشم پوشیدند بلکه پس از هجرت رسول خدا(ص) به مدینه به عنوان مهاجر و انصار حتی خانه و کاشانه، خورد و خوراک و همه چیزشان را به عنوان برادران دینی با یکدیگر شریک شدند.

پیامبر با بعثت خود انسان ها را براساس ارزش های اخلاقی و دینی در مسیر بندگی خدا به چنان جایگاهی رساندند که در جامعه ای که ارزش های مادی و وراثت قومی و قبیله ای حرف اول را می زد، پس از اسلام این تقوا بود که حرف اول را می زد و انسان هایی که اخلاق جاهلی را کنار گذاشته بودند با پذیرش اسلام همه چیز را با یکدیگر شریک شده و از مادیات و ارزش های قومی و قبیله ای چشم پوشی کردند.

مهم ترین ویژگی اسلام همین است که انسان ها را براساس ارزش های اسلامی و اخلاق دینی به وحدت می رساند و وحدتی که به واسطه دین مداری و زندگی دینی حاصل شود قابل گسست نیست.

پیامبر اسلام مسلمانان را به وحدتی رساندند که تا به امروز نیز بر معیار اسلام ناب محمدی ادامه داشته و نمونه بارز آن مسلمانان در جبهه مقاومت هستند که بر محور اهل بیت گردهم جمع شدند و با جاهلیت مدرن و طاغوت های زمان حاضر در حال مبارزه هستند.

وحدت مسلمان در جبهه مقاومت رمز آزادگی انسان ها از بردگی مدرن در عصر کنونی است

جنگ اخیر مسلمانان با طاغوت‌های نظام سرمایه‌داری به سرکردگی آمریکا و اسرائیل نشان داد که امروز نیز مانند عصر رسول خدا(ص)، وحدت انسان های آزاده براساس همین معیارهای اخلاقی در بندگی خدا رمز آزادی انسان مدرن از یوغ استثمار است و پیروزی ایران و جبهه مقاومت در این نبرد، چشم انسان‌های آزاده جهان را به روی مکتب حقیقی برای آزادگی انسان‌ها باز کرد و امروز هر فطرت بیدار و انسان آزاده طرفدار محور مقاومت و فلسطین است و می‌داند که برای آزادی انسان‌ها و نجات از طاغوت باید بر محور ارزش‌های اخلاقی و انسانی با دیگر انسان های آزاده متحد شود تا بتوان بر فرعون زمان پیروز شد.

امام خامنه ای شهید موسای وحدت آفرین زمان حاضر/ بانوان با تربیت نسل صالح بستر ساز وحدت انسان ها برای تشکیل حکومت واحد عدل جهانی

موسای امروز زمان ما، امام خامنه ای شهید و نایب ایشان هستند که به انسان های جهان راه عبور از دریا را با وحدت اسلامی محور مقاومت نشان دادند و به با خون و ایستادگی خود یادآوری کردند که ارزش‌های اسلامی و تقوا آنچنان اهمیت دارند که حتی انسان برای ماندگاری آنها می‌تواند خانواده و عزیزترین کسان خود را فدا کند همانطور که در عاشورا امام حسین علیه السلام این چنین کردند؛ بنابراین راه نجات انسان‌ها از وحدتی که رسول خدا(ص) به یادگار گذاشتند و عاشورای امام حسین علیه السلام می گذرد و به برکت عاشورا و اربعین انسان‌های آزاده گرد هم جمع شده و با وحدت به دنبال امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از دریای سحرانگیز نظام سرمایه داری عبور کرده و بستر ساز تشکیل حکومت واحد عدل جهانی خواهد شد

در این میان زنان به عنوان مربیان نسل آینده بار اصلی را بر دوش دارند و بانوان با تربیت فرزندان صالح بستر ساز وحدت انسان ها برای حکومت عدل جهانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهند شد.

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