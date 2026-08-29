به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفت‌وگویی تازه با شبکه «آرتی هند» اعلام کرده است که این گروه حاضر نیست در مقابل به‌رسمیت‌شناخته‌شدن از سوی جامعه جهانی، سیاست‌های داخلی خود را تغییر دهد.

مجاهد در پاسخ به پرسشی درباره محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران گفت افغانستان «باورها، دین، منافع داخلی و قوانین خود» را دارد و کشورهای دیگر باید به آن‌ها احترام بگذارند.

او در واقع شرط‌گذاری درباره سیاست‌های داخلی طالبان را رد کرد و گفت حکومت این گروه معتقد است شرایط معمول یک دولت را داراست و نباید برای شناسایی رسمی با شروط اضافی روبه‌رو شود.

این اظهارات، موضع طالبان را در یکی از بنیادی‌ترین اختلافات پنج سال گذشته روشن‌تر می‌کند: طالبان از جهان می‌خواهد سیاستش در قبال کابل را تغییر دهد، اما خود حاضر نیست تغییر سیاست‌های داخلی‌اش را شرط عادی‌سازی روابط بپذیرد.

طالبان از آمریکا چه می‌خواهد؟

مجاهد هم‌زمان با رد درخواست‌ها برای اصلاح سیاست‌های داخلی، خواستار عادی‌سازی روابط با آمریکا شده است.

او گفته است طالبان خواهان بازگشایی سفارت آمریکا در کابل، فعالیت دوباره نمایندگی افغانستان در واشنگتن، لغو تحریم‌ها و بازگرداندن دارایی‌های مسدودشده افغانستان است.

به گفته سخنگوی طالبان، سیاست‌های مربوط به دوران جنگ باید کنار گذاشته شود و روابط کابل و واشنگتن بر پایه تعامل عادی دیپلماتیک شکل بگیرد.

مجاهد همچنین مدعی شده است افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی بدون تردید وضعیت بهتری دارد و استقلال خود را بازیافته است؛ هرچند اذعان کرده که مشکلات اقتصادی و دیگر چالش‌ها همچنان ادامه دارند.

این سخنان یک تناقض سیاسی را برجسته می‌کند: طالبان از آمریکا و کشورهای غربی انتظار دارند تحریم‌ها را لغو کنند، سفارت‌هایشان را بازگشایی کنند، دارایی‌ها را آزاد کنند و نگاه خود به طالبان را تغییر دهند؛ اما در مقابل، درخواست برای تغییر سیاست‌هایی را که بخش بزرگی از انزوای بین‌المللی این حکومت را رقم زده، دخالت در امور داخلی می‌دانند.

نزدیکی بیشتر به روسیه

مجاهد در بخش دیگری از مصاحبه، روسیه را شریک مهم افغانستان در منطقه معرفی کرده و گفته است طالبان خواهان سرمایه‌گذاری شرکت‌های روسی و گسترش همکاری با مسکو در حوزه‌های تجارت، بازسازی، سوخت و انرژی است.

روسیه در ژوئیه ۲۰۲۵ نخستین و تاکنون تنها کشوری شد که حکومت طالبان را رسماً به رسمیت شناخت. پکن، تهران و بسیاری دیگر از پایتخت‌های منطقه با طالبان روابط سیاسی و اقتصادی گسترده دارند، اما هنوز شناسایی رسمی حکومت این گروه را اعلام نکرده‌اند.

این موضع برای شیعیان افغانستان چه معنایی دارد؟

وقتی سخنگوی طالبان به‌طور کلی می‌گوید حکومتش سیاست‌های داخلی خود را برای پاسخ به خواسته‌های جامعه جهانی تغییر نخواهد داد، این موضع برای دیگر حوزه‌های مورد مناقشه، از جمله حقوق مذهبی شیعیان، نیز اهمیت پیدا می‌کند.

به‌ویژه اینکه تا امروز نشانه‌ای روشن از اصلاح چند سیاست مهم طالبان که جامعه شیعه نسبت به آن‌ها اعتراض داشته، دیده نمی‌شود؛ بلکه برخی گزارش‌های سال ۲۰۲۶ از ادامه یا حتی گسترش محدودیت‌ها حکایت دارند.

حذف فقه جعفری از ساختار رسمی

یکی از بنیادی‌ترین مسائل، جایگاه فقه جعفری است.

آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا در گزارش سال ۲۰۲۶ خود درباره افغانستان نوشته است که فقه جعفری از نظام قضایی طالبان کنار گذاشته شده و در مدارس و دانشگاه‌ها نیز فقه حنفی جایگزین آن شده است.

این گزارش همچنین می‌گوید مراکز آموزشی موظف شده‌اند کتاب‌ها و منابعی را که با فقه حنفی ناسازگار دانسته می‌شوند حذف کنند و این روند به‌طور خاص آثاری مرتبط با مذهب شیعه را نیز دربر گرفته است.

این مسئله برای جامعه شیعه افغانستان صرفاً اختلافی آموزشی نیست. در نظام جمهوری پیشین، مذهب جعفری در قانون اساسی و قانون احوال شخصیه شیعیان جایگاه حقوقی مشخصی داشت؛ اما در ساختار کنونی طالبان، این جایگاه رسمی از میان رفته و دستگاه قضایی بر مبنای قرائت حنفی طالبان اداره می‌شود.

مداخله در مناسک مذهبی شیعیان

گزارش حقوق بشری یوناما درباره سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نیز نمونه‌های مشخصی از مداخله طالبان در مناسک شیعیان ثبت کرده است.

براساس این گزارش، در دست‌کم هشت استان به جوامع شیعه دستور داده شده بود عید فطر را نه براساس تقویم و تشخیص مذهبی خود، بلکه در تاریخی که مقام‌های طالبان تعیین کرده بودند برگزار کنند.

یوناما همچنین گزارش داده است که در یکی از استان‌ها، شماری از روحانیون شیعه که حاضر نشده بودند این دستور را بپذیرند بازداشت شدند. در هرات نیز مأموران امر به معروف به یک مسجد شیعه دستور داده بودند از حضور زنان در نمازهای شبانه جلوگیری کند.

گزارش‌های سال‌های گذشته نیز از محدودیت بر برخی مراسم محرم، پرچم‌ها و نمادهای مذهبی شیعیان در بخش‌هایی از افغانستان حکایت داشته است.

برکناری استادان شیعه در دانشگاه بامیان

تازه‌ترین نمونه نیز مربوط به دانشگاه بامیان است.

منابع محلی در اوت ۲۰۲۶ گزارش دادند که ابراهیم ذکی و خلیل کوهی، دو استاد شیعه دانشکده شرعیات دانشگاه بامیان، از کار برکنار شده‌اند و افرادی از فارغ‌التحصیلان مدارس دینی مورد تأیید طالبان جای آنان را گرفته‌اند.

براساس این گزارش‌ها، با برکناری این دو نفر دیگر هیچ استاد شیعه‌ای در دانشکده شرعیات دانشگاه بامیان باقی نمانده است. در مکتوب رسمی طالبان، دلیل برکناری «ایجاد فرصت برای جوانان» اعلام شده و طالبان اتهام حذف مذهبی استادان را به‌طور رسمی نپذیرفته است.

با این حال، حذف آخرین استادان شیعه از دانشکده شرعیات دانشگاهی که در یکی از مهم‌ترین مناطق شیعه‌نشین افغانستان قرار دارد، نگرانی درباره محدودشدن حضور فقه و اندیشه شیعی در آموزش عالی را افزایش داده است.

تعطیلی تمدن و خاتم‌النبیین

در ژوئن ۲۰۲۶ نیز طالبان فعالیت تلویزیون «تمدن»، یکی از مهم‌ترین رسانه‌های شیعی افغانستان، را متوقف کردند. کمیته حمایت از خبرنگاران این اقدام را بخشی از تشدید فشار بر رسانه‌های افغانستان و به‌ویژه یک رسانه شیعی توصیف کرد.

هم‌زمان مجموعه مذهبی و آموزشی خاتم‌النبیین در کابل نیز تعطیل شد.

طالبان گفته‌اند این اقدامات جنبه مذهبی نداشته و به ادعای وابستگی این مجموعه‌ها به حزب حرکت اسلامی و مسائل حقوقی مربوط به زمین ارتباط داشته است. مسئولان این مجموعه‌ها این اتهامات را رد کرده‌اند. بنابراین نسبت‌دادن قطعی تعطیلی آن‌ها صرفاً به مذهب شیعه نیازمند احتیاط است؛ اما نتیجه عملی آن، توقف فعالیت دو نهاد مهم رسانه‌ای و مذهبی جامعه شیعه بوده است.

طالبان جهان را به تغییر دعوت می‌کند، نه خود را

سخنان تازه مجاهد از این منظر اهمیت دارد که پس از پنج سال، دیگر مسئله تنها یک سیاست موقت یا وعده اصلاح در آینده نیست.

سخنگوی طالبان اکنون آشکارا می‌گوید که حکومتش حاضر نیست برای کسب به‌رسمیت‌شناسی بین‌المللی سیاست‌های داخلی خود را تغییر دهد.

این پیام درباره زنان کاملاً صریح است: طالبان محدودیت‌هایی را که جهان خواستار لغو آن‌هاست، بخشی از نظام دینی و داخلی خود می‌داند.

کارنامه موجود و نبود نشانه‌ای از عقب‌نشینی در مسائلی مانند جایگاه فقه جعفری، آموزش مذهبی، حضور استادان شیعه و آزادی برخی نهادهای مذهبی، دلیلی جدی برای تردید درباره وجود اراده اصلاح است.

به عبارت دیگر، اگر موضع تازه مجاهد مبنای سیاست کلی طالبان باشد، پیام آن برای جامعه شیعه نیز چندان امیدوارکننده نیست: طالبان فعلاً اصلاح سیاست‌های داخلی را نه تعهدی در برابر شهروندان، بلکه خواسته‌ای خارجی می‌بیند که خود را ملزم به پذیرش آن نمی‌داند.

این در حالی است که مسئله حقوق شیعیان افغانستان یک «شرط خارجی» نیست؛ شیعیان شهروندان همین کشورند و خواسته‌هایی مانند حق عمل به مذهب جعفری، آموزش فقه خود، حفظ مراکز دینی، مشارکت در ساختار سیاسی و مصونیت مناسک مذهبی، پیش از آنکه موضوعی برای جامعه جهانی باشد، مسئله حقوق داخلی میلیون‌ها شهروند افغانستان است.

در نتیجه، سؤال اصلی از طالبان این نیست که چرا در برابر «فشار خارجی» کوتاه نمی‌آید؛ بلکه این است که آیا حاضر است صدای بخشی از مردم خود افغانستان را بشنود و سیاست‌هایی را که حقوق مذهبی، آموزشی و اجتماعی آنان را محدود کرده است، اصلاح کند؟

تا زمانی که پاسخ عملی به این پرسش دیده نشود، اظهارات تازه مجاهد بیش از آنکه نشانه آمادگی طالبان برای خروج از انزوا باشد، نشانه پافشاری بر همان الگویی است که طی پنج سال گذشته بخش مهمی از زنان، شیعیان و دیگر گروه‌های جامعه افغانستان نسبت به آن اعتراض داشته‌اند.

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