وقف فاطمی؛ چشمه جوشان خدمت در حریم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن ۱۶ ربیعالاول، روز وقف و آغاز هفته وقف، حمزه رمضانی، معاون توسعه و بهرهوری موقوفات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، در گفتوگویی، به تشریح جایگاه، برکات و برنامههای این آستان در حوزه وقف پرداخت.
رمضانی با اشاره به نامگذاری ۱۶ ربیعالاول به عنوان روز وقف، این مناسبت را یادآور پیوند جاودانه جانهای عاشق با بارگاه نورانی بانوی کرامت دانست و اظهار داشت: وقف، چشمهای همیشه جوشان از بندگی، همدلی و ماندگاری به قدمت تاریخ حضور حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام در شهر مقدس قم است و وقف فاطمی دعوتی است از سوی بانوی کرامت تا هر دلدادهای، نام و یاد خود را با خدمت به این حریم ملکوتی در تاریخ جاودانه سازد.
معاون توسعه و بهرهوری موقوفات حرم مطهر با بیان اینکه موقوفات آستان مقدس بانوی کرامت آمیخته با عطر زیارت و ارادت به سلاله پاک رسولالله (ص) است، خاطرنشان کرد:
عواید این موقوفات نهتنها چراغ خدمترسانی به میلیونها زائر را فروزان نگه میدارد، بلکه برکات آن در قالب خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی، روح امید و آرامش را در کالبد شهر قم جاری میسازد.
وی با تأکید بر نقش کلیدی موقوفات در تأمین هزینههای جاری و عمرانی حرم مطهر، تصریح کرد: موقوفات حضرتی، ستون استوار خودکفایی و پایداری خدمات آستان هستند؛ بهگونهای که بخش شایانتوجهی از نوسازی ابنیه، مفروشکردن صحنها و پذیرایی از زائران از همین محل رقم میخورد.
رمضانی در ادامه به نمونههای زیبایی از وقفهای خرد و مؤثر اشاره کرد و گفت: زیباترین فصلهای دفتر موقوفات حرم را انسانهای وارستهای نوشتهاند که ثروتشان نه در مال، بلکه در اخلاصشان بوده است؛ مانند باغبانانی که عواید مزارع و باغات خود را وقف روشنایی حرم مطهر کردهاند، یا بانوانی که خانه محل زندگی خود را وقف ساخت زائرسرا در مجاورت حرم مطهر نمودهاند.
معاون توسعه و بهرهوری موقوفات، با تأکید بر سادهسازی و همگانیکردن وقف به عنوان یکی از اولویتهای آستان مقدس، اظهار داشت: ترویج سنت حسنه “وقف فاطمی” در پرتال جامع آستان مقدس بستری فراهم آورده است تا هر عاشق با کمترین توان مالی نیز بتواند در ساخت صحنها، توسعه امکانات و تجهیزات رفاهی زائران سهمی ماندگار و پایدار داشته باشد.
وی با اشاره به اصل امانتداری و عمل به نیات واقفین، گفت: امانتداری و عمل به نیات واقفین، اصل خدشهناپذیر و اولویت اول آستان مقدس است و تمامی عواید و منافع حاصل از موقوفات حرم مطهر منطبق با موازین شرعی و نیات واقفین خیراندیش صرف اموری چون خدمات فرهنگی، درمانی، نگهداری حریم مطهر و اطعام زائران میشود.
رمضانی در بخش پایانی گفتوگو، خطاب به جوانان و نسل نو، بیان داشت: وقف یعنی آفریدن فردایی روشنتر با دستان امروز؛ سرمایهگذاری برای ابدیت در سایهسار بانوی آب و آینه. هر ایده، تخصص، کتاب یا دارایی کوچک شما میتواند پلی بهسوی جاودانگی و خدمتی ماندگار به جامعه باشد.
وی در پایان، بزرگترین انتظار از زائران و مجاوران را دعای خیر برای واقفین و عاقبتبخیری خادمان حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام دانست.
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