لاوروف: آمریکا مأموریت افغانستان را از مبارزه با تروریسم منحرف کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در گفت‌وگو با شبکه «آربی‌سی» از عملکرد آمریکا در افغانستان پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ انتقاد کرده و گفته است نتایج حضور طولانی‌مدت واشنگتن با اهداف اولیه اعلام‌شده برای عملیات در افغانستان متفاوت بود.

لاوروف گفت پس از حملات ۱۱ سپتامبر، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای برای مقابله با تروریسم تصویب کرد و یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا نیز شکل گرفت.

به گفته وزیر خارجه روسیه، مسکو در آن زمان خطر تروریسم بین‌المللی را جدی می‌دانست و آمادگی داشت در چارچوب مقابله با این تهدید با ائتلاف بین‌المللی همکاری کند.

او همچنین گفت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از نخستین رهبران جهان بود که پس از حملات ۱۱ سپتامبر با رئیس‌جمهور وقت آمریکا تماس گرفت و پیشنهاد همکاری و کمک ارائه کرد.

لاوروف در ادامه افزود که آمریکا به‌تدریج از هدف اولیه عملیات فاصله گرفت و به‌جای تمرکز بر ریشه‌کن‌کردن تروریسم، حضور نظامی خود در افغانستان را برای سال‌های طولانی ادامه داد.

به گفته او، نتیجه نهایی این حضور ۲۰ ساله با اهدافی که واشنگتن و متحدانش در آغاز عملیات مطرح می‌کردند، فاصله زیادی داشت.

حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط ۱۹ عضو شبکه القاعده انجام شد. براساس اطلاعات منتشرشده، ۱۵ نفر از مهاجمان تبعه عربستان سعودی، دو نفر تبعه امارات متحده عربی، یک نفر مصری و یک نفر لبنانی بودند.

در پی این حملات، آمریکا در هفتم اکتبر ۲۰۰۱ عملیات نظامی خود در افغانستان را آغاز کرد. هدف اعلام‌شده واشنگتن مقابله با شبکه القاعده و حکومت طالبان بود که در آن زمان اسامه بن‌لادن و اعضای القاعده در افغانستان حضور داشتند.

این عملیات در ادامه به حضور نظامی گسترده آمریکا و متحدانش در افغانستان انجامید؛ حضوری که نزدیک به دو دهه ادامه یافت و تحولات سیاسی، امنیتی و اجتماعی این کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد.

نیروهای آمریکایی سرانجام در اوت ۲۰۲۱ از افغانستان خارج شدند و هم‌زمان با فروپاشی حکومت جمهوری پیشین، طالبان بار دیگر کنترل کابل و بخش‌های مختلف کشور را در دست گرفتند.

اظهارات تازه لاوروف در ادامه انتقادهای روسیه از سیاست‌های آمریکا در افغانستان مطرح می‌شود؛ مسکو بارها نتیجه حضور نظامی غرب در این کشور را ناکام دانسته و تأکید کرده است که دو دهه عملیات نظامی نتوانست ثبات پایدار یا ریشه‌کنی کامل گروه‌های تروریستی را در افغانستان به همراه داشته باشد.

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