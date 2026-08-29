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پادکست طرز | پندها (۱۰) تشت و دریا...

۷ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۵
کد مطلب: 1858939
منبع: ابنا
پادکست طرز | پندها (۱۰) تشت و دریا...

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهج‌البلاغه است آن‌چنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی می‌کنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره سی‌ و نهم: بخش دهم پندها: تشت و دریا.

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نیازمندی طبیعی است. کسی را به خاطر فقر و نیاز نمی‌توان سرزنش کرد. اما فروتنی به هنگام نیازمندی پدیده خوشایندی نیست!
و گاه، تکبر، کاری بد تلقی نمی‌شود! اما بد است؛ خصوصا به هنگامی خاص.

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