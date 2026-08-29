پادکست طرز | پندها (۱۰) تشت و دریا...

نیازمندی طبیعی است. کسی را به خاطر فقر و نیاز نمی‌توان سرزنش کرد. اما فروتنی به هنگام نیازمندی پدیده خوشایندی نیست!

و گاه، تکبر، کاری بد تلقی نمی‌شود! اما بد است؛ خصوصا به هنگامی خاص.