به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بیستویکمین جشن همدلی مؤسسه خیریه سیدالشهدا(ع)، همزمان با هفته وحدت و در آستانه میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق(ع)، با حضور ۵۰۰ دانشآموز افغانستانی در مشهد برگزار شد.
در این مراسم، ۵۰۰ بسته کمکتحصیلی شامل کیف و ۱۹ قلم لوازم مورد نیاز دانشآموزان برای آغاز سال تحصیلی جدید توزیع شد.
مسئولان مؤسسه خیریه سیدالشهدا(ع) اعلام کردند که در ادامه این طرح، ۵۰۰ بسته دیگر نیز در دو مرحله در شهر مشهد و مهمانشهر تربتجام میان دانشآموزان و خانوادههای مهاجر توزیع خواهد شد.
این بستهها با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند و کاهش بخشی از هزینههای خانوادههای کمبرخوردار در آستانه آغاز سال تحصیلی تهیه شده است.
مؤسسه خیریه سیدالشهدا(ع) از نهادهای خیریه افغانستانی فعال در ایران و افغانستان است که به گفته مسئولان آن، بیش از ۴۰ سال در زمینه حمایت از مهاجران، خانوادههای نیازمند و دانشآموزان کمبرخوردار فعالیت داشته است.
این مؤسسه در سالهای گذشته نیز برنامههایی در حوزههای آموزشی، معیشتی و حمایتی برای خانوادههای مهاجر افغانستانی اجرا کرده است.
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