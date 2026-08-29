به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ایرج مسجدی، معاون هماهنگکننده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، روز جمعه، ششم شهریور، در حاشیه مراسمی در خراسان جنوبی از نقش نیروهای فاطمیون در مقابله با گروههای تکفیری و تروریستی تقدیر کرد.
مسجدی گفت نیروهای فاطمیون در جریان نبردهای منطقه، بهویژه مقابله با گروههای تکفیری، نقش «بینظیری» ایفا کردهاند.
او پیشتر نیز در گفتوگویی با تلویزیون معمار، از نقش نیروهای افغانستانی در حمایت از جمهوری اسلامی ایران و مقابله با گروههای تکفیری سخن گفته و عملکرد آنان را «بسیار بینظیر» توصیف کرده بود.
معاون هماهنگکننده نیروی قدس در بخش دیگری از سخنان خود به روابط ایران و افغانستان پرداخت و گفت مردم دو کشور در مقاطع مختلف «پشتیبان و یاریرسان یکدیگر» بودهاند.
او با اشاره به همسایگی و مرز مشترک ایران و افغانستان، بر ضرورت گسترش همکاریهای اقتصادی، فرهنگی و دیگر حوزههای مشترک تأکید کرد و روابط کنونی دو کشور را مثبت ارزیابی کرد.
نیروی قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران ایران است و در سیاست منطقهای جمهوری اسلامی و حمایت از نیروها و گروههای همسو با تهران در کشورهای مختلف نقش دارد.
جمهوری اسلامی ایران از فاطمیون بهعنوان یکی از نیروهای «محور مقاومت» و بخشی از جریان مقابله با داعش و گروههای تکفیری یاد میکند.
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