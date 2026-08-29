به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی امروز، شنبه، حملات خود به مناطق مختلف جنوب لبنان را ادامه داد و با توپخانه، حملات هوایی، انفجار و به آتش کشیدن مناطق مختلف، بخش‌هایی از این منطقه را هدف قرار داد. بخش عمده این حملات در استان نبطیه متمرکز بود.

خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی امروز مجموعه‌ای از حملات هوایی را علیه ارتفاعات منطقه «علی الطاهر» و مناطق اطراف آن در جنوب لبنان انجام دادند.

این خبرگزاری همچنین اعلام کرد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی، عصر امروز مجموعه‌ای از حملات هوایی را به منطقه واقع میان محله «الدیر» و ارتفاعات علی الطاهر در حومه شمالی شهرک «نبطیه الفوقا»، انجام دادند.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی همچنین منطقه‌ای میان «زوطر الغربیه» و «قعقعیه الجسر» را هدف قرار دادند.

خبرگزاری رسمی لبنان در ادامه گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز در منطقه‌ای میان «عیتا الجبل» و «حداثا» اقدام به ایجاد آتش‌سوزی کرده است. سرعت وزش باد باعث گسترش آتش و سوختن شمار زیادی از درختان جنگلی و علف‌های خشک شده و در نتیجه، دسترسی نیروهای آتش‌نشانی به محل را دشوار کرده است. همچنین دو انفجار در حومه این منطقه رخ داده است.

بر اساس همین گزارش، یک پهپاد رژیم صهیونیستی برای دومین بار در روز جاری شهرک «نبطیه الفوقا» را هدف قرار داد. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین خانه‌هایی را در شهرک «بیت یاحون» به آتش کشید.

در شهرستان بنت جبیل نیز خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که رژیم صهیونیستی، شهرک «حاریص» را با توپخانه هدف قرار داد. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی همچنین دو حمله هوایی به شهرک «المنصوری» در شهرستان صور انجام دادند.

اختلاف بر سر ارتفاعات علی الطاهر

روزنامه صهیونیستی «معاریو» امروز گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی قصد ندارد از منطقه ارتفاعات علی الطاهر عقب‌نشینی کند. این در حالی است که ادعا می‌شد آمریکا برای ادامه روند عقب‌نشینی بر رژیم صهیونیستی فشار وارد می‌کند.

این موضع با روند مذاکراتی تحت حمایت واشنگتن در تضاد است. مذاکراتی که هدف آن تکمیل عقب‌نشینی نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی از خاک لبنان است.

هم‌زمان، رژیم صهیونیستی به حملات هوایی خود علیه مناطق مختلف جنوب لبنان ادامه داده است. یک پهپاد رژیم صهیونیستی، شهرک «نبطیه الفوقا» را هدف قرار داد و ارتش این رژیم نیز صبح امروز دو انفجار را در حومه شهرک «عیتا الجبل» انجام داد.

دور هشتم مذاکرات در رم

این حملات در آستانه دور هشتم مذاکرات مستقیم میان لبنان و رژیم صهیونیستی انجام می‌شود که قرار است اوایل سپتامبر آینده در شهر رم برگزار شود.

دور هفتم مذاکرات نیز در همین شهر و در تاریخ ششم آگوست برگزار شد، اما بدون دستیابی به توافق درباره گسترش مناطق عقب‌نشینی نیروهای صهیونیستی به پایان رسید.

لبنان و رژیم صهیونیستی پیش‌تر در تاریخ ۲۶ ژوئن گذشته در واشنگتن توافقی موسوم به توافق چارچوب را با میانجیگری آمریکا امضا کردند.

بر اساس این توافق، نیروهای نظامی صهیونیست باید به‌صورت تدریجی از جنوب لبنان عقب‌نشینی کنند و هم‌زمان ارتش لبنان در مناطق مربوطه مستقر شود.

دورهای بعدی مذاکرات عمدتاً بر سازوکار اجرای این توافق و تکمیل روند عقب‌نشینی نظامیان صهیونیست، متمرکز بوده است.

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