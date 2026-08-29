به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی عراق با اشاره به چالش‌های اقتصادی این کشور، تأکید کرد بحران تنگه هرمز طولانی نخواهد بود و به خواست خدا حل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری عراق (واع)، «سید عمار حکیم» روز شنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان به چالش‌های پیش روی عراق، به‌ویژه چالش اقتصادی، اشاره کرد و گفت درآمدهای عراق به دلیل ناتوانی این کشور در صادرات نفت کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه بحران تنگه هرمز طولانی نخواهد بود و به خواست خدا حل خواهد شد، از مسئولان عراقی خواست از بحران اقتصادی کنونی درس بگیرند.

حکیم تأکید کرد صادرات نفت عراق نباید تنها به مسیر تنگه هرمز وابسته باشد و باید مسیرهای صادراتی متنوعی ایجاد شود.

وی پیشنهاد کرد عراق با ایجاد شبکه‌ای از خطوط لوله، مسیرهای صادرات نفت خود را از طریق دریای سرخ و دریای مدیترانه متنوع کند تا اقتصاد کشور در برابر تحولات و بحران‌های منطقه‌ای آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد.

تأکید بر انحصار سلاح در دست دولت

وی در ادامه به موضوع انحصار سلاح در دست دولت پرداخت و بر ضرورت تحقق این هدف از طریق تفاهم و گفت‌وگو تأکید کرد.

حکیم ضمن قدردانی از تلاش‌های گروه‌های مقاومت و دیگر گروه‌های مسلح در مبارزه با تروریسم داعش و کمک به بازگرداندن حاکمیت دولت عراق، گفت طرح انحصار سلاح در دست دولت، یک پروژه عراقی است.

وی توضیح داد که سلاح باید در اختیار سازمان حشد الشعبی، به‌عنوان یک نهاد امنیتی و رسمی، قرار گیرد.

حمایت از مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال

رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی عراق همچنین بار دیگر حمایت خود را از کارزار مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال اعلام کرد.

وی بر اهمیت ادامه این روند برای تقویت ساختار اقتصادی و اداری عراق تأکید کرد.

حکیم در پایان، «صندوق توسعه» را یکی از طرح‌های مهم برای فعال‌سازی بخش خصوصی دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت این صندوق برای به حرکت درآوردن بخش خصوصی و تقویت اقتصاد عراق تأکید کرد.

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