عراق ۱.۰۴ میلیارد دلار از اموال فساد را پس گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «حیدر العبودی» سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که در چارچوب کارزار مبارزه با فساد این دولت موسوم به «یورش سحرگاهی»، اموال، دارایی‌ها و املاکی به ارزش بیش از یک تریلیون و ۳۵۹ میلیارد دینار عراق معادل حدود ۱.۰۴ میلیارد دلار، بازپس گرفته شده است.

او همچنین گفت که سازمان پاکدستی عراق تاکنون بیش از ۲۶ هزار گزارش درباره پرونده‌های فساد دریافت کرده است.

العبودی در گفت‌وگو با شبکه خبری «العراقیه» تأکید کرد که دولت عراق به مسیر اصلاحات نهادی و بستن منافذی که فساد از طریق آنها نفوذ می‌کند، ادامه خواهد داد و دستگاه قضایی عراق ضامن اصلی حمایت از این کارزار و تحقق اهداف آن است.

وی گفت: بازدید نخست‌وزیر عراق از سازمان پاکدستی، نشان‌دهنده حمایت کامل دولت این کشور از اقدامات این نهاد بوده و پرونده مبارزه با فساد به‌طور مستقیم از سوی نخست‌وزیر عراق، پیگیری می‌شود.

سخنگوی دولت عراق با تاکید بر اینکه کارزار مبارزه با فساد متوقف نمی‌شود، افزود: فساد یک شبکه ریشه‌دار است که حلقه‌های پول، مدیریت و نفوذ به یکدیگر متصل شده‌اند و مقابله با آن، یک نبرد بزرگ است. زیرا فساد موجب هدررفت منابع عمومی و مانع اجرای طرح‌های توسعه‌ای می‌شود.

تمرکز دولت عراق بر پیشگیری از فساد

العبودی توضیح داد که نخست‌وزیر عراق بر جنبه پیشگیرانه مبارزه با فساد تمرکز کرده و از جمله اقدامات در این زمینه، بررسی پیشاپیش قراردادها و همچنین استفاده از سامانه‌های خودکار و گذار به خدمات دیجیتال است. اقداماتی که با هدف کاهش دخالت انسانی و جلوگیری از ایجاد فرصت برای فساد و اخاذی انجام می‌شوند.

او همچنین گفت: بر اساس قانون حمایت از گزارش‌دهندگان فساد، افرادی که پرونده‌های فساد را گزارش کنند، می‌توانند تا ۵ درصد از ارزش اموال بازپس‌گرفته‌شده را به‌عنوان پاداش دریافت کنند.

بازداشت ۴۷ نفر در کارزار یورش سحرگاهی

کارزار «یورش سحرگاهی» از ۲۸ ژوئن گذشته در عراق آغاز شد و در جریان آن ۴۷ نفر بازداشت شدند که ۱۲ نفر از آنها نماینده پارلمان و شماری نیز مقام‌های دولتی فعلی و پیشین این کشور بودند.

این بازداشت‌ها بر اساس تحقیقات و اعترافات مرتبط با پرونده‌های فساد در نهادهای دولتی عراق، انجام شده است.

از جمله مهم‌ترین افراد بازداشت‌شده در این کارزار، «عدنان الجمیلی» معاون وزارت نفت عراق بود که اعترافات او موجب گسترش دامنه تحقیقات شد.

همچنین «مثنی السامرائی» رئیس ائتلاف «عزم» و تنی چند از نمایندگان پارلمان عراق از جمله «عالیه نصیف» و «زیاد الجنابی» در میان بازداشت‌شدگان قرار دارند.

از دیگر نمایندگان بازداشت‌شده می‌توان به «محمد جمیل المیاحی»، «هند العباسی»، «بهاء النوری»، «حسن الخفاجی»، «محمد الکربولی»، «محمد الصیهود» و «مضر الکروی» اشاره کرد.

همچنین «ابراهیم الصمیدعی» سیاستمدار عراقی، «علی معارج» معاون وزارت نفت عراق در امور توزیع و «عباس السودانی» برادر «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر پیشین عراق از دیگر افراد بازداشت‌شده هستند.

گزارش‌ها همچنین حاکی از کشف حدود ۱۰۰ میلیون دلار در خانه برخی متهمان و توقیف ده‌ها ملک در مرحله نخست روند بازپس‌گیری اموال بوده است.

این کارزار در ادامه گسترش یافته و شخصیت‌هایی از جریان‌ها و گروه‌های سیاسی مختلف عراق را نیز دربر گرفته است.

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