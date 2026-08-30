دعوت از جوانان مسلمان تورنتو برای آشنایی با تاریخ و فرهنگ بومیان کانادا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک برنامه آموزشی و تجربی ویژه جوانان مسلمان کانادا در منطقه کلانشهری تورنتو تلاش دارد نسل جوان مسلمان این کشور را با تاریخ، فرهنگ و دیدگاههای جوامع بومی کانادا از نزدیک آشنا کند و زمینهای برای گفتوگو و همکاری میان این دو جامعه فراهم آورد.
برنامه «ارتباط مسلمانان و بومیان» (MIC) قرار است از ۱ اکتبر تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار شود. این برنامه جوانان مسلمان ۱۵ تا ۳۰ ساله را دعوت میکند تا به جای اتکا به آموزش صرفاً کتابمحور از طریق گفتوگوی مستقیم با بزرگان و حافظان دانش جوامع بومی، بازدید از مکانهای مرتبط و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی، شناخت عمیقتری از تاریخ و واقعیتهای زندگی بومیان کانادا پیدا کنند.
یادگیری از تاریخ، از طریق رابطه و گفتوگو
برگزارکنندگان برنامه «ارتباط مسلمانان و بومیان» معتقدند که همبستگی واقعی میان مسلمانان و جوامع بومی کانادا، بدون شناخت سرزمین و تاریخ زنده مردمانی که نسلها در این سرزمین زندگی کردهاند، امکانپذیر نیست.
از همین رو، این برنامه تلاش میکند آموزش درباره تاریخ بومیان کانادا را از سطح اطلاعات تاریخی فراتر برده و آن را به تجربهای مبتنی بر گفتوگو، رابطه و شناخت مستقیم تبدیل کند.
یکی از محورهای اصلی برنامه، مفهوم برنامهریزی برای هفت نسل است. دیدگاهی که بر مسئولیت نسل حاضر در قبال نسلهای آینده تأکید دارد. این مفهوم با اصول مورد تأکید در سنت اسلامی از جمله مسئولیتپذیری، امانتداری، پایداری و توجه به پیامدهای تصمیمهای امروز برای نسلهای آینده، ارتباط پیدا میکند.
پیوند میان آموزههای اسلامی و دانش بومی
در این برنامه تلاش میشود موضوعاتی مانند عدالت، مسئولیت اجتماعی، مراقبت از سرزمین و مسئولیت در قبال جامعه از منظر آموزههای اسلامی و دانش بومی کانادا مورد بررسی قرار گیرد.
این رویکرد در میان برخی از رهبران و فعالان مسلمان کانادا نیز مورد توجه قرار گرفته است و برگزارکنندگان بر اهمیت ایجاد رابطهای عمیقتر میان مسلمانان کانادا و جوامع بومی تأکید دارند.
شرکتکنندگان چه خواهند آموخت؟
برنامه پاییز ۲۰۲۶ «ارتباط مسلمانان و بومیان» شامل بخشهای مختلفی از جمله آموزش و گفتوگوی مستقیم، توسعه مهارتهای ارتباطی، یادگیری تجربی، پروژههای اجتماعی با محوریت جوانان و مراسم پایانی است. در این برنامه، جلسات مشترکی با حضور رهبران و اندیشمندان مسلمان و همچنین بزرگان و حافظان دانش جوامع بومی کانادا برای گفتوگو درباره عدالت، مسئولیت نسبت به سرزمین و واقعیتهای تاریخی، برگزار میشود. همچنین شرکتکنندگان در زمینه گفتوگوی سازنده، ایجاد روابط و ارتباطات میانفرهنگی آموزش عملی خواهند دید. نشستهای تعاملی و بازدیدهای هدایتشده از مکانها و مراکز مرتبط با جوامع بومی کانادا در منطقه تورنتو، بخشی از این تجربه آموزشی خواهد بود. شرکتکنندگان فرصت خواهند داشت آموختههای خود را در قالب پروژههای کوچک و عملی در مساجد، مدارس و محیطهای اجتماعی و مدنی به کار بگیرند و طرحهایی برای تقویت روابط و آشتی میان جوامع ارائه کنند. در پایان برنامه نیز مراسمی برای تقدیر از مشارکت و رهبری جوانان و ارائه نتایج پروژههای آنان برگزار خواهد شد.
فرصتی برای ساختن روابطی پایدار
هدف نهایی «ارتباط مسلمانان و بومیان» تنها آموزش تاریخ بومیان کانادا نیست. برگزارکنندگان میخواهند شرکتکنندگان پس از پایان دوره، دانش و مهارت لازم برای ایجاد روابط بلندمدت و همکاریهای پایدار میان جوامع مسلمان و بومی را با خود به جامعه ببرند.
مهلت ثبتنام
برنامه سال ۲۰۲۶ برای جوانان مسلمان ۱۵ تا ۳۰ ساله در منطقه کلانشهری تورنتو در نظر گرفته شده است. آخرین مهلت ارسال درخواست ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام شده است.
علاقهمندان میتوانند برای دریافت جزئیات بیشتر و ثبت درخواست به وبسایت برنامه به نشانی www.micpathway.ca مراجعه کنند.
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