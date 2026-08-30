به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR)، بزرگ‌ترین سازمان مدافع حقوق مدنی و منافع مسلمانان در آمریکا، اعلام کرد که «عبدالله حمود» شهردار شهر دیربورن در ایالت میشیگان، قرار است در کنفرانس ملی سیاست‌گذاری و سی‌ودومین مراسم سالانه این شورا موسوم به CAIRCON، سخنرانی کند.

این رویداد قرار است در روز ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶ مصادف با ۲۱ شهریور در شهر واشنگتن دی‌سی برگزار شود.

حضور شهردار دیربورن در نشست‌های سیاسی

عبدالله حمود قرار است در کنفرانس ملی سیاست‌گذاری این سازمان در پنل‌هایی با موضوع حفاظت از دموکراسی و مشارکت سیاسی مسلمانان سخنرانی کند.

کنفرانس ملی سیاست‌گذاری شورای روابط آمریکایی-اسلامی، رهبران جامعه مسلمانان آمریکا، متحدان این جامعه و کارشناسان حوزه سیاست‌گذاری را از زمینه‌های مختلف گرد هم می‌آورد.

این کنفرانس طی دو روز برگزار می‌شود و شامل نشست‌هایی درباره سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی راهبردی و ایجاد شبکه‌های ارتباطی میان فعالان و رهبران جامعه خواهد بود.

ما مردم هستیم؛ نجات دموکراسی، ساختن آینده

مراسم سالانه شورای روابط آمریکایی-اسلامی نیز شامگاه ۱۲ سپتامبر برگزار خواهد شد و موضوع اصلی آن «ما مردم هستیم: نجات دموکراسی، ساختن آینده» تعیین شده است.

در این مراسم، دکتر «آدام حماوی» از ایالت نیوجرسی و «داریالیزا آویلا شوالیه» از شهر نیویورک به‌عنوان سخنرانان اصلی حضور خواهند داشت.

قرار است علاوه بر این دو سخنران، مهمانان و چهره‌های دیگری نیز در مراسم سالانه شورای روابط آمریکایی-اسلامی حضور داشته باشند.

برگزاری این کنفرانس و مراسم سالانه در شرایطی صورت می‌گیرد که موضوع مشارکت سیاسی مسلمانان، حفاظت از نهادهای دموکراتیک و نقش جامعه مسلمان آمریکا در آینده سیاسی این کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

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