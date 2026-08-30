به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر عراق، با تأکید بر اینکه میان دولت و گروه‌های مقاومت هیچ‌گونه درگیری رخ نخواهد داد، گفت: مبارزه با فساد و مفسدان تصمیمی است که در چارچوب ائتلاف هماهنگی شیعیان عراق مورد توافق قرار گرفته است.

العامری در سخنرانی خود در مراسم یادبود سالگرد شهادت شهید محراب، سید محمدباقر حکیم اظهار داشت: به همه اطمینان می‌دهم که مطلقاً هیچ درگیری میان دولت و مقاومت وجود نخواهد داشت.

وی افزود: موضوع مبارزه با فساد و مفسدان، تصمیمی است که ائتلاف هماهنگی بر سر آن توافق کرده است و ما از نخست‌وزیر در این زمینه حمایت می‌کنیم.

دبیرکل سازمان بدر عراق همچنین با اشاره به موضوع سامان‌دهی سلاح تأکید کرد: سامان‌دهی سلاح، هدفی ملی و قانونی و مبتنی بر قانون اساسی است و مبنایی برای ساختن دولتی قدرتمند به شمار می‌رود؛ دولتی که بتواند از عراق محافظت کرده و امنیت، حاکمیت و کرامت آن را حفظ کند.

العامری در پایان تصریح کرد: سامان‌دهی سلاح تصمیمی خارجی نیست، بلکه کاملاً یک تصمیم عراقی است.

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