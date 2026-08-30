نبیه بری: مرجعیت سازمان ملل در جنوب لبنان باید حفظ شود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، تأکید کرد که «توافقهای دوجانبه» نمیتواند جایگزین حضور بینالمللی در جنوب لبنان باشد؛ تا زمانی که تلآویو از اجرای توافقهای حاصلشده در چارچوب «توافق چارچوب» با میانجیگری آمریکا خودداری میکند.
بری در گفتوگو با روزنامه الشرق الأوسط اظهار داشت که اصرار آمریکا بر مخالفت با تمدید مأموریت نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل)، ضرورت بررسی ایجاد یک نیروی سازمان ملل متحد برای جایگزینی آن را مطرح میکند؛ نیرویی که از توافق اروپا و آمریکا برخوردار باشد و در جنوب لبنان تحت پرچم سازمان ملل مستقر شود.
وی هدف از این اقدام را حفظ مبنای حقوقی برای تداوم مرجعیت بینالمللی و پایبندی به نقش آن عنوان کرد و گفت: سازمان ملل تنها مرجع برای پشتیبانی از ارتش لبنان در مسیر گسترش حاکمیت دولت بر تمامی مناطق این کشور است؛ امری که مشروط به عقبنشینی اسرائیل تا مرزهای بینالمللی خواهد بود.
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