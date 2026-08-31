پیامبر اکرم، گشاینده درهای رحمت و آزادکننده انسان از زنجیرهای شیطان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محفل معارفی شب سالروز میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و امام جعفر صادق علیه‌السلام با سخنرانی آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری و مداحی عباس حیدرزاده در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.

آیت الله میرباقری با اشاره به وقایع عظیم هنگام تولد نبی اکرم، اظهار داشت: با ولادت حضرت، راه شیاطین به آسمان‌ها بسته شد. قبلاً شیاطین می‌رفتند استراق سمع می‌کردند و گفتگوهای ملائکه را می‌شنیدند، اما با تولد حضرت از این کار منع شدند. ملائکه فوج‌فوج از آسمان فرود آمدند. وقتی جبرئیل نازل شد و به مکه وارد شد، ابلیس پرسید که چرا ملائکه ازدحام کرده‌اند؟ به او گفته شد که پیامبر خاتم متولد شده است. ابلیس گفت که من در خود حضرت نمی‌توانم نفوذ کنم، اما از امتش نصیبی دارم.

سخنران حرم مطهر با اشاره به زیارت حضرت از راه دور، گفت: در روایات سفارش شده که روزهای شنبه، زیارت حضرت از راه دور خوانده شود. در این زیارت، مسیر تولد حضرت توضیح داده شده و آمده است که خدای متعال مسیر ولادت ایشان را از شیطان حفظ کرد و با تولد حضرت، پرده‌های ظلمانی که میان ما و عالم الهی بود، شکافته شد. خدای متعال با تولد ایشان، حرم خود را با حلّه‌هایی از نور پوشاند و ظلمات را کنار زد. بعثت حضرت نیز بزرگترین تجلی الهی در عالم بود که در شب مبعث بر قلب نازنینش نازل شد.

وی با اشاره به آیه شریفه «طَهَ * مَا أَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَیٰ»، خاطرنشان کرد: خدای متعال قرآن را بر پیامبر نازل نکرد که ایشان به رنج بیفتند. بلکه در روایات آمده که حضرت ده سال بر پای خود می‌ایستادند و شب‌ها را به عبادت می‌گذراندند تا راه ما هموار شود. در سوره مزمل به حضرت خطاب شده که نیمی از شب یا کمی کمتر را به تلاوت قرآن بیدار باشد. این عبادت شبانه برای این بود که رزق امت را از خدا بگیرند و صبح به امت برسانند.

آیت الله میرباقری با استناد به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ»، تصریح کرد: کفار و منافقان طرح‌های بزرگی برای امت اسلام دارند و می‌خواهند مردم راه خدا را نروند. پیامبر مأمور است که راه آنان را بر امت ببندد. این وظیفه ایشان است و «و اتَّبِعْ مَا یُوحَیٰ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ» تنها راه حرکت امت است. امروز دشمنان با نظم جهانی و برنامه‌های پیچیده، می‌خواهند همه دنیا را تحت نفوذ خود بگیرند. پیامبر اسلام با استقامت خود، راه آنان را سد کرده است.

سخنران حرم مطهر با اشاره به آیه شریفه «مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ»، افزود: خداوند در دل انسان دو قلب قرار نداده که هم با پیامبر راه برود و هم با دشمنان او. انسان باید تعیین تکلیف کند. حتی در فروع نیز نمی‌توان هم دنبال پیامبر بود و هم دنبال دشمن. اگر راه آنان را پذیرفتید، از مسیر حضرت جا می‌مانید. از ما می‌خواهند یکدله باشیم و فقط با این پیامبر راه برویم.

وی با اشاره به اینکه خداوند از انبیا میثاق‌های محکمی گرفته است، گفت: در روایات آمده که در روز قیامت، هر امتی با پیامبرش صدا زده می‌شود. از پیامبر سؤال می‌شود که تکلیف خود را انجام دادی؟ می‌گوید بله. سپس از مردم سؤال می‌شود که شما چه کردید؟ کسانی که مخالفت کردند، شروع به توجیه می‌کنند که پیامبر دعوت را نرساند. اما خداوند شاهد می‌آورد. وجود مقدس نبی اکرم شاهد همه انبیاست و شهادت می‌دهد که آنان وظیفه خود را انجام داده‌اند. در آن صحنه، همه چیز آشکار می‌شود و کسی نمی‌تواند انکار کند. سپس کسانی که با پیامبر راه رفتند، دنبال او می‌روند و کسانی که با دشمن راه رفتند، به سوی آنان فرستاده می‌شوند.

آیت الله میرباقری با اشاره به آیه شریفه «لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ»، گفت: این پیامبر، رنج شما بر او سخت است و بسیار مشتاق است که شما را به بهشت ببرد. او نسبت به مؤمنان رئوف و رحیم است. سوره برائت با تکالیف سختی همراه است، اما این پیامبر با رافت و رحمت خود، بار را از دوش شما برمی‌دارد. او نمی‌خواهد شما را به رنج بیندازد؛ بلکه می‌خواهد راه را برایتان باز کند.

وی در پایان با اشاره به آیه شریفه «وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ»، گفت: یکی از مأموریت‌های پیامبر، برداشتن غل‌ها و زنجیرهای شیطان از دوش انسان‌هاست. حیات دنیا، که قرآن آن را لهو و لعب و زینت و تفاخر معرفی کرده، غل و زنجیری است که شیطان و فراعنه به پای انسان می‌بندند. آنان با ساختن تمدنی، با قوانین و فرهنگی که بسط می‌دهند، قوای انسان را محاصره می‌کنند. فرعون وقتی سحره را به جنگ با موسی می‌فرستاد، به آنان وعده تقرب به خود می‌داد. آنان نیز با عزت فرعون، خود را غالب می‌دیدند. تا وقتی انسان در آن فضای احاطه‌شده توسط فرعون زندگی می‌کند، قدرت فرعون را می‌بیند و به او تکیه می‌کند. پیامبر آمده است تا این غل‌ها را از دوش ما بردارد و ما را از سلطه شیطان و فرعون نجات دهد. ان‌شاءالله که خداوند توفیق تبعیت از این پیامبر عظیم‌الشأن را به همه ما عنایت فرماید.