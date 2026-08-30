به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ همام حمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق تأکید کرد که آینده عراق در دست جوانان این کشور است و پس از خروج نیروهای خارجی، عراق تنها زمانی رضایت خواهد داد که حاکمیت کامل و فراگیر بر خاک، تصمیمات و منابع مالی خود را به دست آورد.

وی افزود: عراق پس از آنکه اداره امورش به دست مردم این کشور افتاد، با تلاش نیروهای شر برای بازگرداندن کشور به وضعیت گذشته مواجه شد، اما آگاهی، اراده و ایستادگی عراقی‌ها مانع از بازگشت عراق به گذشته شد.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با اشاره به خروج نیروهای خارجی از عراق گفت: ۳۰ سپتامبر شاهد اعلام پیروزی با خروج نیروهای خارجی خواهد بود و پس از آن، ما جز تحقق حاکمیت کامل عراق رضایت نخواهیم داد؛ حاکمیتی که باید در زمین، هوا و دریا و همچنین بر تصمیم‌گیری و منابع مالی کشور اعمال شود و تمامی مناطق عراق از شمال تا جنوب را دربرگیرد.

وی درباره موضوع سامان‌دهی سلاح نیز تأکید کرد: سلاحی که از حاکمیت عراق و کرامت مردم این کشور دفاع کرده است، باید مورد احترام قرار گیرد.

حمودی تصریح کرد: رسیدگی به پرونده سامان‌دهی سلاح باید از طریق گفت‌وگو و تفاهم انجام شود و به خاطر این موضوع حتی یک قطره خون نیز نباید ریخته شود.



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