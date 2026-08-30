  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

دبیرکل حزب‌الله لبنان تاکید کرد؛

مقاومت، پروژه دشمن را هرچقدر هم تجاوز شدید باشد، ناکام می‌گذارد

۸ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۹
کد مطلب: 1859055
مقاومت، پروژه دشمن را هرچقدر هم تجاوز شدید باشد، ناکام می‌گذارد

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در پیام ویدیویی با تأکید بر اینکه پایداری ملت‌ها می‌تواند مانع تحقق اهداف دشمنان شود، گفت: تا زمانی که در برابر دشمن ایستادگی کنیم و از حقوق و سرزمین خود دفاع کنیم، پروژه و نقشه‌های آنان محقق نخواهد شد؛ حتی اگر این مسیر با تحریم‌های شدید، تجاوز نظامی و هزینه‌های سنگین همراه باشد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در مراسم اختتامیه چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در مشهد، با تأکید بر نقش مقاومت و پایداری ملت‌ها در خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان اظهار داشت: تا زمانی که ملت‌ها در برابر دشمن ایستادگی کرده و از حقوق و سرزمین خود دفاع کنند، طرح‌های دشمنان به نتیجه نخواهد رسید؛ حتی اگر این ایستادگی با تحریم‌های گسترده، تجاوز نظامی و هزینه‌های سنگین همراه باشد.

شیخ نعیم قاسم در پیام ویدیویی خود اظهار داشت که شکست رژیم صهیونیستی در جنگ‌ها، نتیجه مقاومت و پایداری مردمی بوده است و افزود: «هر میزان از پایداری، هرچند هزینه آن سنگین باشد، زمینه بازگرداندن جایگاه ما و تقویت توانایی‌مان برای تحقق اهداف و شکست پروژه دشمن را فراهم می‌کند.»

دبیرکل حزب‌الله با تأکید بر ضرورت وحدت اسلامی تصریح کرد که اختلافات میان مسلمانان نباید به ایجاد جبهه داخلی منجر شود و آنان را از دشمن اصلی غافل کند. وی همچنین آمریکا را دشمن ملت‌ها دانست که به گفته او برای ضربه زدن به ریشه‌های پروژه اسلامی و حقوق مردم منطقه تلاش می‌کند.

وی گفت: شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای از وحدت نظری اسلامی به سوی وحدت عملی حرکت کرد و این رویکرد موجب احیای مسئله فلسطین شد؛ مسئله‌ای که به گفته شیخ قاسم، حمایت از آن در قالب خون، سلاح، مال، رویارویی و دشمن مشترک با رژیم صهیونیستی و آمریکا نمود پیدا کرده است.

شیخ نعیم قاسم همچنین وحدت میان حزب‌الله، جنبش امل و دیگر جریان‌های سیاسی مخالف رژیم صهیونیستی در لبنان را نمونه‌ای از وحدت واقعی دانست و تأکید کرد: هرگونه عقب‌نشینی در برابر دشمن می‌تواند زمینه نابودی را فراهم کند، در حالی که مقاومت و پایداری، حتی با وجود تلفات و هزینه‌های سنگین، می‌تواند مانع پیشروی دشمن شود.

وی در پایان گفت: «هرچه آمریکا و اسرائیل انجام دهند و هرچقدر تحریم‌ها و تجاوز نظامی شدید باشد، مقاومت و پایداری، پروژه دشمن را ساقط خواهد کرد.»

..............

پایان پیام 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha