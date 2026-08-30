به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در مراسم اختتامیه چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در مشهد، با تأکید بر نقش مقاومت و پایداری ملت‌ها در خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان اظهار داشت: تا زمانی که ملت‌ها در برابر دشمن ایستادگی کرده و از حقوق و سرزمین خود دفاع کنند، طرح‌های دشمنان به نتیجه نخواهد رسید؛ حتی اگر این ایستادگی با تحریم‌های گسترده، تجاوز نظامی و هزینه‌های سنگین همراه باشد.

شیخ نعیم قاسم در پیام ویدیویی خود اظهار داشت که شکست رژیم صهیونیستی در جنگ‌ها، نتیجه مقاومت و پایداری مردمی بوده است و افزود: «هر میزان از پایداری، هرچند هزینه آن سنگین باشد، زمینه بازگرداندن جایگاه ما و تقویت توانایی‌مان برای تحقق اهداف و شکست پروژه دشمن را فراهم می‌کند.»

دبیرکل حزب‌الله با تأکید بر ضرورت وحدت اسلامی تصریح کرد که اختلافات میان مسلمانان نباید به ایجاد جبهه داخلی منجر شود و آنان را از دشمن اصلی غافل کند. وی همچنین آمریکا را دشمن ملت‌ها دانست که به گفته او برای ضربه زدن به ریشه‌های پروژه اسلامی و حقوق مردم منطقه تلاش می‌کند.

وی گفت: شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای از وحدت نظری اسلامی به سوی وحدت عملی حرکت کرد و این رویکرد موجب احیای مسئله فلسطین شد؛ مسئله‌ای که به گفته شیخ قاسم، حمایت از آن در قالب خون، سلاح، مال، رویارویی و دشمن مشترک با رژیم صهیونیستی و آمریکا نمود پیدا کرده است.

شیخ نعیم قاسم همچنین وحدت میان حزب‌الله، جنبش امل و دیگر جریان‌های سیاسی مخالف رژیم صهیونیستی در لبنان را نمونه‌ای از وحدت واقعی دانست و تأکید کرد: هرگونه عقب‌نشینی در برابر دشمن می‌تواند زمینه نابودی را فراهم کند، در حالی که مقاومت و پایداری، حتی با وجود تلفات و هزینه‌های سنگین، می‌تواند مانع پیشروی دشمن شود.

وی در پایان گفت: «هرچه آمریکا و اسرائیل انجام دهند و هرچقدر تحریم‌ها و تجاوز نظامی شدید باشد، مقاومت و پایداری، پروژه دشمن را ساقط خواهد کرد.»

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