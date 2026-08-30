به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ الیعشا بن کِیمون، خبرنگار نظامی روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، به نقل از یک مقام ارشد امنیتی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نهاد نظامی این رژیم در مقطعی بحرانی قرار گرفته و کارآمدی عملیاتی آن با تهدید مستقیم مواجه است.
این مقام صهیونیست با اشاره به فشار وزارت دارایی بر بودجه نظامی گفت: «بخش بودجه وزارت دارایی ترمزها را تا انتها کشیده و ما در آستانه پرتگاه هستیم.»
بر اساس این گزارش، با وجود آنکه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و دیگر مسئولان سیاسی این رژیم وجود شکاف ۴۰ میلیارد شکلی در بودجه نظامی را پذیرفته و دستور انتقال فوری ۱۵ میلیارد شکل را صادر کردهاند، این مبلغ هنوز به ارتش نرسیده و خزانه آن همچنان با کمبود مواجه است.
این وضعیت بر تعمیر و بازسازی تجهیزات نظامی نیز تأثیر گذاشته و ارتش با کمبود صدها خودروی میدانی «هاموی» که در جنگ لبنان منهدم شدهاند، روبهروست.
این بحران به حوزه مهمات نیز سرایت کرده است؛ بهگونهای که خطوط تولید مهمات نیروهای زمینی در صنایع نظامی داخلی رژیم صهیونیستی به پایان ظرفیت خود نزدیک شدهاند.
همچنین نبود چشمانداز مالی، امکان عقد قراردادهای جدید تسلیحاتی را محدود کرده و برخی قراردادهای مهم، از جمله توافق خرید بالگردهای تهاجمی «آپاچی» از آمریکا، پس از چندین بار تمدید اعتبار، سرانجام منقضی شده است.
این مقام امنیتی همچنین نسبت به تأثیر بحران بودجه بر برتری راهبردی نیروی هوایی هشدار داد و گفت از دست رفتن قراردادهای تسلیحاتی علاوه بر ایجاد شکاف عملیاتی، میتواند روابط با دولت آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار دهد و هزینه خرید تجهیزات نظامی در بازار جهانی را افزایش دهد.
در همین حال، نهاد امنیتی رژیم صهیونیستی ادعای وزارت دارایی درباره دریافت بودجههای نامحدود توسط ارتش بدون نظارت کافی را رد کرده و بر وجود سازوکارهای متعدد نظارتی تأکید کرده است.
به گفته مقامهای ارتش رژیم صهیونیستی، بودجه این نهاد ابتدا ۱۱۱ میلیارد شکل تعیین شد، در حالی که ارتش درخواست ۱۴۳ میلیارد شکل کرده بود. پس از افزایش بودجه به ۱۴۳ میلیارد شکل، به دلیل گسترش عملیات در چندین جبهه، شکاف مالی به ۴۰ میلیارد شکل رسید.
این مسئولان با اشاره به عملیات نظامی در لبنان، جنگ ۴۰ روزه علیه ایران، کنترل بخشهایی از نوار غزه، حضور در سوریه و افزایش فعالیتها در کرانه باختری و مرزهای شرقی، خواستار انتقال فوری ۱۵ میلیارد شکل و ایجاد چشمانداز مالی برای برنامهریزی نظامی شدند.
آنها هشدار دادند که هزینهای که امروز برای تأمین مالی پرداخت نشود، ممکن است فردا با هزینههای امنیتی سنگینتری پرداخت شود.
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