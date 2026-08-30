به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الخطیب، نایب‌رئیس شورای عالی اسلامی شیعیان لبنان، روز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ وارد مشهد شد تا در نشست اختتامیه چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی شرکت کند.

وی پیش از آن با سفر به قم، در نشست علمی حاشیه این کنفرانس حضور یافت و با آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه ایران و عضو مجلس خبرگان رهبری، دیدار و گفت‌وگو کرد.

خطیب در این دیدار گزارشی از آخرین وضعیت لبنان، به‌ویژه شرایط جنوب این کشور ارائه کرد و با اشاره به تداوم اشغال و حملات رژیم صهیونیستی، درباره وضعیت ساکنان مناطق آسیب‌دیده و آوارگان جنوب لبنان توضیح داد. وی همچنین از مشکلات و خسارت‌های واردشده به مردم منطقه، از جمله آسیب به زمین‌های کشاورزی و مراکز اقتصادی و اختلال در فعالیت‌های روزمره آنان سخن گفت.

آیت‌الله اعرافی نیز در این دیدار با اعلام حمایت از مردم لبنان اظهار داشت: «ما با قلب‌ها و شمشیرهایمان در کنار شما هستیم، در کنار شما ایستاده‌ایم و از تلاش‌های شما تشکر می‌کنیم و در این مواضع هیچ عقب‌نشینی و کوتاهی نخواهیم کرد.»

مدیر حوزه‌های علمیه ایران با تأکید بر اهمیت همگرایی و هماهنگی جبهه‌های مقاومت تصریح کرد: «امروز تمرکز بر وحدت جبهه‌هاست؛ لبنان و ایران یک جبهه واحد هستند.»

وی افزود که جمهوری اسلامی ایران به این سیاست پایبند است و باید به اندازه توان خود از لبنان حمایت کند.

آیت‌الله اعرافی در پایان، حمایت مالی از لبنان را یکی از نیازهای مهم این کشور برای عبور از شرایط کنونی دانست و تأکید کرد که پشتیبانی از لبنان باید به‌گونه‌ای باشد که این کشور بتواند در برابر فشارها و تجاوزات، توان ایستادگی و مقاومت خود را حفظ کند.

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