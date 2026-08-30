تأکید امام جمعه نجف اشرف به دوستی متقابل میان عراق و ایران در همه سطوح

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین قبانچی امام جمعه نجف اشرف، در خطبه های نماز جمعه که در حسینیه اعظم فاطمیه نجف اشرف ایراد کرد، به تشریح دیدگاه‌های خود پیرامون مسائل مهم عراق و منطقه پرداخت.

دعوت به وحدت اسلامی و ملی

حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین قبانچی، گفت: ما در ایام سالگرد ولادت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به سر می‌بریم و قرآن می‌فرماید: ﴿وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾؛ ما باید از هرگونه موضع یا سخنی که فتنه‌انگیزی طائفه‌ای ایجاد می‌کند دوری کنیم، ﴿الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾. ما به وحدت امت اسلامی، شیعه و سنی، با تمامی طوایف و قومیت‌هایشان دعوت می‌کنیم؛ در امتثال به قول خداوند متعال که می‌فرماید: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاتَّقُونِ﴾ و در آیه‌ای دیگر: ﴿إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ﴾. جایز نیست هیچ سخنی بر زبان آوریم که کینه‌توزی و دشمنی میان قومیت‌ها و طوایف اسلامی ایجاد کند.

دوستی میان ما و ایران در همه سطوح متقابل است

وی در بخش دیگر خطبه گفت: جمهوری اسلامی ایران هیئتی را از جانب رهبری معظم انقلاب به عراق فرستاد تا ضمن دیدار با مقامات عالی عراق، از طرف رهبری ایران از ملت عراق به خاطر مواضعشان در قبال جمهوری اسلامی تشکر کنند. ما نیز به نوبه خود از جمهوری اسلامی تشکر می‌کنیم و قدردانی از مواضع آنان در تأمین گاز عراق و موضع‌شان در قبال صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز را فراموش نمی‌کنیم؛ بنابراین سپاسگزاری میان دو ملت متقابل است.

دعوت از دولت برای پاسخگویی به مطالبات هزاران تظاهرکننده مسالمت‌جو

امام جمعه نجف اشرف به مسائل داخلی عراق اشاره کرد و گفت : از دولت می خواهیم برای پاسخگویی به مطالبات هزاران تظاهرکننده مسالمت‌جو که خواستار پرداخت مطالبات خود از محل قراردادها هستند، اقدام کند. ما معتقدیم دولت قادر است خواسته های مالی آنان را از محل وجوه بازیابی‌شده از فساد مالی تأمین کند؛ این مبالغ کلان، کفافِ حقوق این افراد را می‌دهد که صاحبان قرارداد با دولت هستند.

پرونده انحصار سلاح باید با روحیه محبت و با گرفتن رهنمود از دیدگاه مرجعیت دینی حل و فصل شود

وی در بخش دیگر، در مسائل داخلی بیان داشت: ما از دعوت به راهکار مسالمت‌آمیز برای پرونده انحصار سلاح استقبال می‌کنیم و این پرونده باید با روحیه محبت میان دولت و گروه‌های مقاومت حل و فصل شود و پیش از آن، با درخواست رهنمود از دیدگاه مرجعیت دینی و خروج پایگاه‌های آمریکایی از عراق همراه باشد.

هشدار به عربستان سعودی درباره به رسمیت شناختن اسرائیل و عادی‌سازی روابط با آن

حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین قبانچی در مسائل بین‌المللی تصریح کرد: به پادشاهی عربستان سعودی درباره به رسمیت شناختن اسرائیل و عادی‌سازی روابط با آن هشدار می دهیم. ترامپ برای موافقت با توافق هسته‌ای آمریکا-سعودی، به رسمیت شناختن اسرائیل را شرط کرده است. ما معتقدیم عربستان که مهد کعبه مکرمه و حرم حضرت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است، باید سرزمین خود را از هرگونه عادی‌سازی روابط با رژیم غاصب پاک نگه دارد.

وی همچنین در مسائل بین‌المللی گفت: ائتلاف میان پاکستان و کویت در یک توافق امنیتی، و پیش از آن در هفته‌های گذشته ائتلاف میان ترکیه، پاکستان و عربستان که فاش می‌کند این کشورها احساس می‌کنند قدرت‌های استکباری توانایی حفاظت از آن‌ها را ندارند. بنابراین باید امنیت خود را به صورت ذاتی تأمین کنند و تعهدهایی که کشورهای بزرگ داده‌اند، دیگر واقعی نیستند؛ چرا که همگی شاهد یک خلأ امنیتی هستند که باید با حفاظت ذاتی و داخلی میان خودشان پر شود.

خطیب جمعه نجف اشرف پس از توصیه به تقوا، اشاره کرد: ما در ایام سالگرد ولادت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به سر می‌بریم و در این مناسبت شایسته است چند موضوع از نبوت ایشان را یادآوری کنیم: اول؛ جهانی بودن اسلام، چرا که اسلام و رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) برای تمام جهانیان مبعوث شدند: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ﴾. دوم: خاتمیت اسلام، چرا که رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) خاتم‌النبیین است؛ هیچ نبوت و شریعتی جز شریعت خدا و شریعت سرور مرسلین قادر به نجات بشریت نیست.

وی ادامه داد: سوم؛ اینکه رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) رحمتی برای جهانیان است، از روی فضل و منتی که خدا بر ما نهاده است؛ لذا خداوند می‌فرماید: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾. ما خداوند تبارک و تعالی را بر این لطف الهی شکر می‌گوییم.

حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین قبانچی در پایان، بیان داشت: آنچه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) از بازگشت جهان به اسلام بشارت دادند، زمانی که فرمودند: (لا تقوم الساعة حتی یخرج رجل من ولدی یملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً)«قیامت برپا نمی‌شود مگر اینکه مردی از فرزندان من خروج کند و زمین را پر از عدل و داد کند، همان‌گونه که از ظلم و جور پر شده است»؛ پس ما امروز در انتظار جهانی‌سازی اسلام به دست امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هستیم. در سالگرد ولادت پیامبرمان (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز شایسته است که وصایای ایشان را برای شما بخوانم.

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