به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی با تبریک ولادت نورانی حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص)، بر حفظ وحدت و انسجام جامعه برای گذر از موانع و رسیدن به قله های افتخار تاکید کرد.
متن پیام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شرح است:
میلاد نورانی پیامبر اعظم محمد مصطفی (ص)، فرصتی است برای فهم دوباره عقلانیت توحیدی که در زندگی آن پیامآور خوبیها ظهور داشت.
همو که به مقتضای آیه شریفه «یَـٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ عَلَیۡکُمۡ أَنفُسَکُمۡ لَا یَضُرُّکُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَیۡتُمۡ» انسان را به تفکر در خویشتن خویش دعوت نمود تا عظمت روح انسانی را دریابد و با ندای «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» سنگ بنای «إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً» را نصب کرد.
وحدت و انسجام در بستر تعالیم نوربخش معارف قرآنی و سنت نبوی برای گذر از موانع و رسیدن به قلههای افتخار و عظمت واجب عقلی و شرعی است.
پیام اخیر رهبر معظم انقلاب نیز در امتداد همان ندای نبوی است که رعایت آن، کشور را در برابر دسیسههای استکبار جهانی حفظ خواهد کرد.
ضمن قدردانی از بیانات ایشان از خداوند متعال میخواهیم به برکت این روز بزرگ دلهایمان را چنان در مسیر محبت محمد و آل محمد(ص) قرار دهد که هیچ تندباد تفرقهای نتواند ما را از هم بگسلد.
اللهم آمین
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